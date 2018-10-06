Устимкина и Рогонов пропустят соревновательный сезон
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Алексей Рогонов сообщил РИА Новости, что он и его партнерша Алина Устимкина не будут выступать в соревнованиях нынешнего сезона.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Алексей Рогонов сообщил РИА Новости, что он и его партнерша Алина Устимкина не будут выступать в соревнованиях нынешнего сезона.
Рогонов, которому в июне исполнилось 30 лет, выступал до окончания сезона-2017/18 в паре с Кристиной Астаховой, которая решила приостановить профессиональную карьеру. Дуэт принимал участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 18-летняя Устимкина выступала на юниорском уровне вместе с Никитой Володиным, пара распалась в прошлом сезоне. Летом Устимкина и Рогонов начали кататься в паре.
«Нашему новому дуэту, чтобы отобраться на чемпионат России, нужно было успешно выступить как минимум на двух этапах Кубка России. Мы тренируемся каждый день, но во избежание травм не форсируем подготовку. Поняли, что не успеем», — сказал Рогонов.
«Нам очень комфортно кататься вместе, — продолжил фигурист. — Мы с Алиной уже получили множество предложений для работы в шоу. Это приятно, когда тебя считают востребованным. Успели выступить в шоу Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина в Китае. Вместе с партнёршей и тренерским составом мы приняли решение, что пропустим этот соревновательный сезон и примем участие в шоу Holiday On Ice. Для нас с Алиной это отличная возможность набраться совместного опыта и сформироваться как пара».