Устимкина и Рогонов пропустят соревновательный сезон

Рогонов, которому в июне исполнилось 30 лет, выступал до окончания сезона-2017/18 в паре с Кристиной Астаховой, которая решила приостановить профессиональную карьеру. Дуэт принимал участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 18-летняя Устимкина выступала на юниорском уровне вместе с Никитой Володиным, пара распалась в прошлом сезоне. Летом Устимкина и Рогонов начали кататься в паре.

«Нашему новому дуэту, чтобы отобраться на чемпионат России, нужно было успешно выступить как минимум на двух этапах Кубка России. Мы тренируемся каждый день, но во избежание травм не форсируем подготовку. Поняли, что не успеем», — сказал Рогонов.