Щербакова победила в одиночном катании на втором этапе Кубка России
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фигуристка Анна Щербакова победила в одиночном катании на втором этапе Кубка России, который проходит в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фигуристка Анна Щербакова победила в одиночном катании на втором этапе Кубка России, который проходит в
В субботу девушки представили произвольную программу. Щербакова сделала два четверных лутца и получила за свой прокат 159,43 балла. В сумме фигуристка набрала 227,27 балла и заняла итоговое первое место.
Второй стала Елизавета Нугуманова, набравшая по сумме двух программ 200,51 балла. Замкнула тройку сильнейших Мария Талалайкина, в активе которой 198,86 балла.