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21:37 (мск), источник: ТАСС

Российский фигурист Коляда выиграл турнир в Финляндии

ТАСС, 6 октября. Россиянин Михаил Коляда занял первое место на турнире по фигурному катанию в Финляндии.

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Источник: Reuters

Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 250,58 балла. Второе место занял южнокореец Чжун Хван Ча (239,19), третьим стал грузин Морис Квителашвили (231,19).

Россиянин Дмитрий Алиев занял пятое место (224,95), Алексей Ерохов — седьмое (214,59).

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

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