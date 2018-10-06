Российский фигурист Коляда выиграл турнир в Финляндии
ТАСС, 6 октября. Россиянин Михаил Коляда занял первое место на турнире по фигурному катанию в Финляндии.
ТАСС, 6 октября. Россиянин Михаил Коляда занял первое место на турнире по фигурному катанию в Финляндии.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 250,58 балла. Второе место занял южнокореец Чжун Хван Ча (239,19), третьим стал грузин Морис Квителашвили (231,19).
Россиянин Дмитрий Алиев занял пятое место (224,95), Алексей Ерохов — седьмое (214,59).
Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.