Фигуристка Щербакова рассказала, что ей было важно сделать четверной лутц на соревнованиях

«Прокатом произвольной программы я в целом довольна, так как мне было важно показать лутц на соревнованиях, — сказала Щербакова. — Но было много недочетов, над которыми будем работать. Короткой программой я не очень довольна, там нельзя допускать таких ошибок, но, в общем, эмоции от старта положительные, это был важный опыт для меня. Будем продолжать работать и готовиться к следующим соревнованиям».