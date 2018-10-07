Фигуристка Щербакова рассказала, что ей было важно сделать четверной лутц на соревнованиях
ТАСС, 6 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что ей было важно выполнить четверной лутц на соревнованиях. Слова спортсменки приводит
ТАСС, 6 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что ей было важно выполнить четверной лутц на соревнованиях. Слова спортсменки приводит
В субботу на этапе Кубка России в
Фигуристка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, заняла на соревнованиях первое место, показав результат 227,27 балла.
«Прокатом произвольной программы я в целом довольна, так как мне было важно показать лутц на соревнованиях, — сказала Щербакова. — Но было много недочетов, над которыми будем работать. Короткой программой я не очень довольна, там нельзя допускать таких ошибок, но, в общем, эмоции от старта положительные, это был важный опыт для меня. Будем продолжать работать и готовиться к следующим соревнованиям».
Первой в истории фигуристкой, сделавшей четверной лутц на соревнованиях, стала еще одна подопечная Тутберидзе — Александра Трусова, которой покорился этот прыжок в начале сентября на этапе юниорского