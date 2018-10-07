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17:54 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Туктамышева стала победительницей турнира в Финляндии

ТАСС, 7 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире в Финляндии.

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Источник: ИТАР-ТАСС

21-летняя спортсменка стала третьей в произвольной программе, набрав 129,02 балла. Она уступила казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой (129,79) и финке Вивеке Линдфорс (129,50). В сумме Туктамышева набрала 202,85 балла и стала первой. Второе место заняла Турсынбаева (200,74), третье — Линдфорс (187,19).

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Россиянка Станислава Константинова стала четвертой (187,13). Турсынбаева ранее работала с канадским тренером Брайаном Орсером, но в межсезонье перешла к российской специалистке Этери Тутберидзе. Сотрудничество между Турсынбаевой и Тутберидзе рассчитано до Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее на турнире в Финляндии победу в мужском одиночном катании одержал россиянин Михаил Коляда, а в соревнованиях спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Туктамышева является чемпионкой мира (2015), Европы (2015) и победительницей финала Гран-при в сезоне-2014/15. Также в ее активе бронза европейского первенства (2013).

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