Российская фигуристка Туктамышева стала победительницей турнира в Финляндии

Источник: ИТАР-ТАСС

21-летняя спортсменка стала третьей в произвольной программе, набрав 129,02 балла. Она уступила казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой (129,79) и финке Вивеке Линдфорс (129,50). В сумме Туктамышева набрала 202,85 балла и стала первой. Второе место заняла Турсынбаева (200,74), третье — Линдфорс (187,19).

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Россиянка Станислава Константинова стала четвертой (187,13). Турсынбаева ранее работала с канадским тренером Брайаном Орсером, но в межсезонье перешла к российской специалистке Этери Тутберидзе. Сотрудничество между Турсынбаевой и Тутберидзе рассчитано до Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее на турнире в Финляндии победу в мужском одиночном катании одержал россиянин Михаил Коляда, а в соревнованиях спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.