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20:45 (мск), источник: ТАСС

Степанова и Букин с мировым рекордом победили на турнире в Финляндии в танцах на льду

ТАСС, 7 октября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на турнире в Финляндии в танцах на льду.

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Источник: AP 2018

За произвольный танец Степанова и Букин получили 121,62 балла, установив новый мировой рекорд. В субботу за ритм-танец россияне получили 79,16 балла, также установив мировой рекорд. По сумме двух прокатов Степанова и Букин заработали 200,78 балла, что также является новыми мировым достижением.

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Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил значительные изменения в судейской системе фигурного катания, обнулив все установленные ранее мировые рекорды. Предыдущие достижения были признаны историческими — они не будут учитываться на регулярной основе.

Второе место заняли испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас (180,07). Третьими стали французы Мари-Жаде Лорьо и Ромен Ле Гак (176,46). Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли пятое место (167,94), София Евдокимова и Егор Базин — седьмое (159,67).

Ранее на турнире в Финляндии победу в мужском одиночном катании одержал россиянин Михаил Коляда, а в соревнованиях спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании.

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