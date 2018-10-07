Степанова и Букин с мировым рекордом победили на турнире в Финляндии в танцах на льду
ТАСС, 7 октября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на турнире в Финляндии в танцах на льду.
ТАСС, 7 октября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на турнире в Финляндии в танцах на льду.
За произвольный танец Степанова и Букин получили 121,62 балла, установив новый мировой рекорд. В субботу за
Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил значительные изменения в судейской системе фигурного катания, обнулив все установленные ранее мировые рекорды. Предыдущие достижения были признаны историческими — они не будут учитываться на регулярной основе.
Второе место заняли испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас (180,07). Третьими стали французы
Ранее на турнире в Финляндии победу в мужском одиночном катании одержал россиянин Михаил Коляда, а в соревнованиях спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании.