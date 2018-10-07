Степанова и Букин с мировым рекордом победили на турнире в Финляндии в танцах на льду

Источник: AP 2018

За произвольный танец Степанова и Букин получили 121,62 балла, установив новый мировой рекорд. В субботу за ритм-танец россияне получили 79,16 балла, также установив мировой рекорд. По сумме двух прокатов Степанова и Букин заработали 200,78 балла, что также является новыми мировым достижением.

Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил значительные изменения в судейской системе фигурного катания, обнулив все установленные ранее мировые рекорды. Предыдущие достижения были признаны историческими — они не будут учитываться на регулярной основе.

Второе место заняли испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас (180,07). Третьими стали французы Мари-Жаде Лорьо и Ромен Ле Гак (176,46). Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли пятое место (167,94), София Евдокимова и Егор Базин — седьмое (159,67).