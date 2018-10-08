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16:59 (мск), источник: Sport24

«Синицина и Кацалапов — пара следующего четырехлетия». У России появился шанс в танцах на льду?

Они уже выиграли турнир в новом сезоне.

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Источник: Sport24

Год назад спортивная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов считалась одним из претендентов на поездку в олимпийский Пхенчхан. Основное сражение за путевку на ЧЕ и ОИ велось на чемпионате России. После короткого танца фигуристы были четвертыми, отставая от третьей пары на 3 балла. Но по ходу произвольного танца Никита получил травму: разрыв связки голеностопа правой ноги. Выступление закончить не удалось.

Как позже выяснилось, паре Александра Степанова/Иван Букин, ставшей второй на том ЧР, МОК приглашение так и не прислал. В итоге на ОИ-2018 поехала третья пара страны. Если бы не та травма Никиты, возможно, именно Синицина и Кацалапов получили возможность принять участие на Играх-2018. Но история не терпит сослагательного наклонения, и сезон 2017/18 для Синициной и Кацалапова закончился уже в декабре.

Вика и Никита признались, что были расстроены таким завершением сезона, но им удалось справиться и отбросить все сторонние мысли. Пара и не думала сдаваться: Кацалапов уже через месяц после травмы приступил к тренировкам. Тренер фигуристов Александр Жулин еще в январе сказал журналистам, что «Синицина/Кацалапов — пара следующего четырехлетия».

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Сезон 2018/19 Синицина и Кацалапов начали в бешенном ритме: 8—9 сентября пара приняла участие в контрольные прокатах в Москве, спустя 7 дней фигуристы одержали уверенную победу на первом этапе Кубка России в Сызрани, а еще через неделю Вика и Никита стояли на первой ступени пьедестала в Братиславе, выиграв мемориал Ондрея Непелы.

Мы счастливы, что удалось хорошо откататься. Не все было гладко и чисто, но это лишь начало сезона. Эти три недели были очень загруженными, но мы не устали: будем тренироваться, анализировать и двигаться вперед.
Никита Кацалапов

В нынешнем сезоне в произвольной программе пара катается под музыку по мотивам произведений «Air» Иоганна Себастьяна Баха и «Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни» Фрица Крейслера, а ритм-танец поставлен по мотивам танго «Verano Porteño» Астора Пьяццоллы. Фигуристам они по душе.

Нам очень нравятся обе программы. Произвольный танец необычен: музыка настолько приятная, что, когда вы ее включаете, вы словно в космосе. Она спокойная, нежная, воздушная и романтичная. Изначально я отнеслась к ней скептически, но, когда мы начали кататься, чувство музыки пришло.
Виктория Синицина

Для постановки ритм-танца фигуристы работали бальными танцорами Сагдианой Хамзиной и Дмитрием Васиным, которые в августе этого года выиграли чемпионат мира по танго именно с композицией «Verano Porteño». Никита считает, что профессиональные танцоры остались довольны итоговым результатом.

— Я просто люблю танго, оно показывает страсть между мужчиной и женщиной. Мы много работали с Сагдианой и Дмитрием. Они — бальные танцоры, мы — фигуристы, но мы попытались перенести этот танец на лед. У нас есть много интересных вещей, которых, думаю, нет ни у кого. Мы работаем над каждой деталью, каждым шагом, каждым движением руки. Ребята недавно приходили на каток, чтобы понаблюдать за нашей тренировкой. Я думаю, они нами гордятся.

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Что Вика и Никита встречаются, уже ни для кого не секрет. Они работают всю неделю вместе, с утра до ночи, поэтому иногда дают друг другу перерыв и проводят выходные отдельно, чтобы увидеться с друзьями или родителями.

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Фигуристы с прекрасным настроением начинают новый сезон и готовы использовать каждый шанс, хотя понимает, что конкурентов очень много.

«Я люблю фигурное катание, я катаюсь, потому что хочу кататься, мне это нравится. Конечно, когда появится шанс, мы его возьмем. Мы уважаем всех соперников и думаем, что будет очень интересно», — говорит Никита.

«Конкурентов всегда достаточно, они все держат уровень и поднимают его с каждым годом, с каждым соревнованием. Мы тоже хотим идти вверх», — рассказала Вика.

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Болельщики верят, что в новом сезоне у Вики и Никиты все получится. Так как Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев взяли паузу в карьере и пропускают сезон, борьба за звание первой пары страны становится максимально непредсказуемой.

А следующий старт у Синициной и Кацалапова в канадском Лавале — Skate Canada (26—28 октября).

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