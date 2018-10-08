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21:04 (мск), источник: Газета.Ру

Плющенко рад возвращению Липницкой на лед

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 фигуристка Юлия Липницкая впервые после завершения карьеры примет участие в ледовом шоу, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 20-летняя спортсменка примет участие в ледовом спектакле Плющенко «Щелкунчик».

«Юля впервые после окончания карьеры примет участие в шоу, она будет задействована в нашем спектакле “Щелкунчик” — у нее большая партия. Также в шоу принимает участие и чемпионка Сочи Аделина Сотникова. Мы долгое время держали это в секрете, но, думаю, эта информация станет приятным сюрпризом для болельщиков и поклонников фигурного катания», — сказал Плющенко, выразив надежду на долгосрочное сотрудничество с фигуристкой.

Напомним, что Липницкая завершила карьеру в апреле 2017 года.

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