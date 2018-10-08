Плющенко рад возвращению Липницкой на лед

«Юля впервые после окончания карьеры примет участие в шоу, она будет задействована в нашем спектакле “Щелкунчик” — у нее большая партия. Также в шоу принимает участие и чемпионка Сочи Аделина Сотникова. Мы долгое время держали это в секрете, но, думаю, эта информация станет приятным сюрпризом для болельщиков и поклонников фигурного катания», — сказал Плющенко, выразив надежду на долгосрочное сотрудничество с фигуристкой.