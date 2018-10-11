Учитель предстал перед судом за скандальный пост о Денисе Тене
В городском суде Уральска началось рассмотрение дела 25-летнего школьного учителя Шерхана Байзенова, который обвиняется в возбуждении национальной розни, сообщает Tengrinews.kz.
В городском суде Уральска началось рассмотрение дела 25-летнего школьного учителя Шерхана Байзенова, который обвиняется в возбуждении национальной розни, сообщает Tengrinews.kz.
Байзенов задержали после жалоб
На суде выяснилось, что Бейзенов временно отстранен от работы учителем математики средней школы села Белес. Адвокат подсудимого заявила, что мужчина признал вину.
«Мы хотим пойти на сделку с прокурором», — заявила адвокат Жумалиева.
В суде постановили перенести рассмотрение дела на 12 октября. Обвиняемый категорически отказался от общения с прессой. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Байзенов просит прощения у казахстанцев.
Напомним, что Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые на месте преступления. Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.