Трусова выиграла короткую программу на последнем этапе юниорского Гран-при
Александра Трусова победила в короткой программе на последнем этапе юниорского
Александра Трусова победила в короткой программе на последнем этапе юниорского
В столице Армении Ереване проходит последний этап юниорского
Дело в том, что безусловный лидер у юниорок, чемпионка мира в этой возрастной категории Александра Трусова, известная тем, что работает под руководством Этери Тутберидзе и прыгает сразу несколько четверных прыжков, могла пропустить финал
Спортсменка уверенно выиграла первый из своих двух юниорских этапов, но за неделю до выступлений в Ереване свалилась на больничную койку с высокой температурой.
Если бы Александра не смогла выступить в Армении, тех 15-ти заработанных в зачет баллов за победу на этапе ЮГП не хватило бы для выхода в финал.
По итогам первых шести этапов уже точно квалифицировались россиянки Алена Косторная, серебряный призер юниорского чемпионата мира, и Анна Щербакова, выигравшие оба этапа, в которых принимали участие.
Также забронировала себе борьбу за медали в финале еще одна россиянка Анастасия Тараканова, уступившая Щербаковой в Канаде, но выигравшая соревнования в Словении.
По 26 очков за два вторых места на своих этапах заработали кореянка Йелим Ким и еще одна спортсменка из России Анна Тарусина, причем представительница Южной Кореи стоит в таблице выше по дополнительным показателям.
На шестом, последнем квалификационном месте перед армянским этапом располагалась еще одна кореянка — Юнг Ю. Однако с ее третьим и четвертым местами и всего 20 баллами рассчитывать на попадание в решающее сражение было практически нереально.
В общем, Трусовой обязательно надо было выйти в Ереване на лед и показать результат не ниже третьего места, чтобы присоединиться к вышеуказанной компании и выступить в финале.
Помимо нее, всерьез на борьбу за место в шестерке претендовала из участниц седьмого этапа только еще одна россиянка — Алена Канышева, которая имеет в активе 13 очков за второе место на австрийском этапе ЮГП после Косторной.
Канышева выступала в столице Армении одной из первых и продемонстрировала солидный прокат, разве что не слишком удачно выехала из каскада, лишившись бонуса в два балла.
Впрочем, результат 67,75 и так стал серьезным и в итоге недосягаемым ориентиром для всех соперниц по короткой программе, кроме одной.
Речь, конечно же, о Трусовой. Словно и не было никакой болезни,
Напомним, что в короткой программе запрещены четверные прыжки — главное оружие ученицы Тутберидзе, — но и без них она имеет сложнейший из возможных набор компонентов, а ее тройной лутц вышел даже
В итоге убедительные 74,19, не оставившие конкуренткам шансов не только в короткой программе, но, похоже, и по итогам всего этапа.
Даже если Трусова побережется и не станет испытывать еще не окрепший после болезни организм обилием четверных, все равно она вряд ли отдаст победу, а значит, выступит затем и в финале.
Канышевой просто необходимо удерживать второе место, на котором она находится после короткой программы, и тогда в ход пойдут дополнительные показатели в борьбе с Ким и Тарусиной.
Учитывая, что Анна уже проигрывает кореянке, шести российских фигуристок в финале юниорского
Напомним, что в прошлом сезоне в финале юниорского
Тогда в финале в упорной борьбе Трусова совсем немного выиграла у своей коллеги по группе Тутберидзе Косторной, а третье место завоевала, отставшая от лидеров на пять и шесть очков соответственно, Анастасия Тараканова.
Вполне возможно, эта же троица и разыграет медали и в текущем сезоне, причем ожидается, что расположатся они в том же порядке.