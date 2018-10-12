Пять российских фигуристок выступят в Финале юниорского Гран-при
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские фигуристки Александра Трусова и Алёна Канышева после заключительного этапа юниорского
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские фигуристки Александра Трусова и Алёна Канышева после заключительного этапа юниорского
Трусова в пятницу одержала победу на этапе в Ереване, а Канышева стала второй. Показанный результат позволил россиянкам квалифицироваться в Финал
Ранее путевки на соревнования в Ванкувере завоевали россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Анастасия Тараканова.
Еще одна российская фигуристка Анна Тарусина вошла в число запасных Финала