Пять российских фигуристок выступят в Финале юниорского Гран-при

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские фигуристки Александра Трусова и Алёна Канышева после заключительного этапа юниорского Гран-при в Ереване гарантировали себе участие в Финале серии, присоединившись к трем ранее обеспечившим себе место в решающем турнире россиянкам.