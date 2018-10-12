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12 октября, источник: Р-Спорт

Пять российских фигуристок выступят в Финале юниорского Гран-при

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские фигуристки Александра Трусова и Алёна Канышева после заключительного этапа юниорского Гран-при в Ереване гарантировали себе участие в Финале серии, присоединившись к трем ранее обеспечившим себе место в решающем турнире россиянкам.

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Источник: РИА "Новости"

Трусова в пятницу одержала победу на этапе в Ереване, а Канышева стала второй. Показанный результат позволил россиянкам квалифицироваться в Финал Гран-при, который пройдет 6—9 декабря в Ванкувере.

Ранее путевки на соревнования в Ванкувере завоевали россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Анастасия Тараканова.

Еще одна российская фигуристка Анна Тарусина вошла в число запасных Финала Гран-при среди юниоров.

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