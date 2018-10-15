Российская фигуристка Радионова снялась с этапа Гран-при в США
МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Елена Радионова
МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Елена Радионова
Первый этап серии пройдет в Эверетте с 19 по 21 октября.
«Радионова снялась с этапа по причине травмы спины, к сожалению, в спорте такое не редкость. Жаль, что это произошло перед соревнованиями. Надеемся на ее скорейшее выздоровление», — рассказал Коган.
Участие спортсменки в следующем этапе
19-летняя Радионова — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира (2015).