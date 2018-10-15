Российская фигуристка Радионова снялась с этапа Гран-при в США

Первый этап серии пройдет в Эверетте с 19 по 21 октября.

«Радионова снялась с этапа по причине травмы спины, к сожалению, в спорте такое не редкость. Жаль, что это произошло перед соревнованиями. Надеемся на ее скорейшее выздоровление», — рассказал Коган.

Участие спортсменки в следующем этапе Гран-при в Японии зависит от скорости ее восстановления. «Все зависит от того, какие нагрузки ей позволят врачи. Что касается этапа в США, то право замены в данном случае у страны-организатора. Согласно рейтингу, Международный союз конькобежцев предложит им несколько вариантов», — пояснил Коган.