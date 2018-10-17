Фигуристы из более чем 30 стран выступят на турнире в Минске

Соревнования пройдут в белорусской столице уже в седьмой раз и станут тестовыми перед чемпионатом Европы по фигурному катанию, который «Минск-Арена» примет в январе 2019 года. Победители Minsk-Arena Ice Star будут определены в четырех категориях: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание, спортивные танцы на льду. За награды турнира, который пройдет с 18 по 21 октября, наряду с опытными мастерами поборются юниоры.