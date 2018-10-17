Фигуристы из более чем 30 стран выступят на турнире в Минске
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 фигуристов из более чем 30 стран примут участие в рейтинговом турнире
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 фигуристов из более чем 30 стран примут участие в рейтинговом турнире
Соревнования пройдут в белорусской столице уже в седьмой раз и станут тестовыми перед чемпионатом Европы по фигурному катанию, который «Минск-Арена» примет в январе 2019 года. Победители
Впервые соревнования Ice Star состоялись в 2012 году, а со следующего сезона стали рейтинговым турниром Международного союза конькобежцев (ISU). Минский турнир включен в официальный календарь соревнований ISU. Главными организаторами являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, МКСК «Минск-Арена».