Без Загитовой и Медведевой: фигуристы открывают большой сезон

Источник: AFP 2018

20 октября начнется сезон главных турниров в фигурном катании. Безусловно, болельщики ждут очередного противостояния Алины Загитовой и Евгении Медведевой, но раньше декабря, когда состоится финал «Гран-при» этого не случится совершенно точно. На «Скейт Америка», который открывает серию, ни той, ни другой не будет. Хедлайнерами выступят другие фигуристы.

Траньков в новой роли

В Эверетте состоится дебют в серии «Гран-при» тренера Максима Транькова. Двукратный олимпийский чемпион привезет в США спортивную пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Прошлый сезон для фигуристов получился неоднозначным. На Олимпийских играх в Пхенчхане они остались без наград в личном турнире исключительно из-за своих ошибок. На чемпионате мира в Милане выступили чуть лучше, став вторыми, а в начале января выиграли чемпионат Европы.

Максим Траньков (справа) со своими подопечными Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым | Источник: instagram.com

По окончании сезона много говорили о том, что у фигуристов серьезные проблемы в личных отношениях, и пара близка к распаду. Но ситуацию взялся спасать Максим Траньков. Именно он, не имея тренерского опыта, стал тренером первой по рейтингу спортивной пары России. Так что успешное выступление на «Скейт Америка» важно для всех.

Судя по составу участников, единственными конкурентами Тарасовой и Морозова будут американцы Алекса и Крис Книрим, которых сейчас тренирует Алена Савченко. В Сочи она как спортсменка проиграла Транькову, в Пхенчхане — обыграла его нынешних подопечных.

На что способна Цурская

В женском катании интересно будет посмотреть, на что способна Полина Цурская, в межсезонье перешедшая из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в ЦСКА. Цурская, которая в прошлом сезоне на одном из этапов Гран-при выглядела даже лучше Евгении Медведевой, после смены тренера успела выступить на двух турнирах, и в обоих — неудачно.

Источник: РИА

В Эверетте у нее будут очень сильные соперницы — японки Сатоко Мияхара, Марин Хонда и Каори Сакамото, американка Брэди Теннелл, в сентябре обыгравшая Медведеву, бельгийка Луна Хендрикс. Еще одна серьезная неудача может больно ударить по амбициям Цурской. Пока он выглядит собственной бледной тенью.

В США должна была поехать Елена Радионова, но бронзовый призер ЧМ-2015, подвергшаяся жесткой критике со стороны Татьяны Тарасовой за лишний вес, снялась с турнира. В нынешнем сезоне Радионова попыталась выступить на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, но выдержала только короткую программу, став девятой, и от произвольной отказалась. Согласно официальной информации, у Елены — травма спины.

Воронов против чемпиона мира

Источник: Reuters

В мужском турнире выступит чемпион мира Нэйтан Чен. Ученик Рафаэля Арутюняна в Милане показал невероятное катание с сумасшедшим количеством четверных прыжков. На «разогревочных» турнирах нынешнего сезона Чен отказался от четверного лутца, который уверенно делают российские юниорки Александра Трусова и Анна Щербакова.

Скорее всего, это было временное явление, и Чен свой лутц на домашнем льду сделает. Даже если нет, именно Нэйтан — главный претендент на победу в «Скейт Америка». А претендентов на два другие места на подиуме достаточно. Это и опытные россиянин Сергей Воронов (он, правда, проиграл оба этапа Кубка России, на которых выступал) и израильтянин Алексей Быченко, и юный американец Винсент Чжоу, также мастер серийного производства прыжков в четыре оборота, и канадец Кевин Рейнольдс, и чех Михал Бжезина.

Дотанцуют до медалей?

В танцах Россию представит номинально второй дуэт страны Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. В прошлом сезоне в плане результатов у них случился достаточно заметный прогресс. При чистом катании они, безусловно, входят в число претендентов на медали. Пока, правда, нужно хотя бы увидеть, как катаются россияне, поскольку на «челленджерах» и этапах Кубка России они не выступали, а контрольные прокаты пропустили из-за проблем со здоровьем.

Шансы американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, а также итальянцев Марлен Гиньяр и Марко Фаббри намного выше, но за бронзу российские танцоры могут побороться.

Серия Гран-при. Первый этап. «Скейт Америка». Эверетт (США)

20 октября

05.30 — Пары, короткая программа

07.00 — Мужчины, короткая программа

23.10 — Пары, произвольная программа

21 октября

01.00 — Мужчины, произвольная программа

05.20 — Женщины, короткая программа

07.10 — Танцы на льду, ритм-танец

21.00 — Танцы на льду, произвольный танец

23.00 — Женщины, произвольная программа.

Сборная России.