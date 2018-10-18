Советский фигурист Ковалёв через 28 лет вернулся в Россию

Источник: РИА "Новости"

«Последние лет 6−7 мечтал вернуться на Родину-мать, готовил почву. Тут ни то что ностальгия, она — не основной тезис. Смотрел наше телевидение, читал газеты. И это вызывало у меня гордость за державу, которая возрождается, превращается в могучую на всех направлениях — в политике, экономике, в военном смысле. И в спорте тоже. На Олимпийских играх болел за наших девочек-фигуристок.

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Читал, что Владимир Путин приветствует тех, кто возвращаются на родину. Многие фигуристы вернулись — Саша Зайцев, Юра Овчинников, Гена Карпоносов… Называю тех, с кем общался и с кем катался. И, главное, не боюсь этого высокого слова, горжусь тем, что имею к нему отношение, — патриотизм. Вот основная движущая сила вместе с тоской по родине… Моё место здесь.

Я выступал за «Динамо», потом тренировал динамовцев. Стаж большой. Первый человек, которому позвонил, — мой бывший тренер Валентин Николаевич Писеев. Побеседовали. Работы не боюсь. Фигурное катание — это моё. Готов к любым предложениям. Куда меня возьмут? Буду ли востребован? Ещё ничего не знаю. Только приехали. Но верю — буду нужен.