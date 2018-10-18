Советский фигурист Ковалёв через 28 лет вернулся в Россию
Советский фигурист, двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года Владимир Ковалёв, который в 1990-е годы уехал из России и работал тренером сначала в Греции, а потом в
Советский фигурист, двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года Владимир Ковалёв, который в 1990-е годы уехал из России и работал тренером сначала в Греции, а потом в
«Последние лет 6−7 мечтал вернуться на
Читал, что Владимир Путин приветствует тех, кто возвращаются на родину. Многие фигуристы вернулись — Саша Зайцев, Юра Овчинников, Гена Карпоносов… Называю тех, с кем общался и с кем катался. И, главное, не боюсь этого высокого слова, горжусь тем, что имею к нему отношение, — патриотизм. Вот основная движущая сила вместе с тоской по родине… Моё место здесь.
Я выступал за «Динамо», потом тренировал динамовцев. Стаж большой. Первый человек, которому позвонил, — мой бывший тренер Валентин Николаевич Писеев. Побеседовали. Работы не боюсь. Фигурное катание — это моё. Готов к любым предложениям. Куда меня возьмут? Буду ли востребован? Ещё ничего не знаю. Только приехали. Но верю — буду нужен.
Не страшно ли начинать все с нуля? Честный ответ: страшно. Зато второе слово после «страшно» будет «вперёд!». Никогда в жизни не шёл назад. Только вперёд. Этому нас учили, ещё когда служил в