Встреча Медведевой и Загитовой совсем скоро. Самый удобный календарь Гран-при по фигурному катанию

19 октября этапом в США стартует серия Гран-при-2018/19. Главный сюжет сезона — противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой — случится не раньше финала. Он запланирован на начало декабря. И состоится в Ванкувере. Правда, в финал обеим еще нужно отобраться, как и другим фигуристам. Если вы любите фигурное катание, не планируйте ничего важного на выходные в течение ближайших двух месяцев.

Первый этап. Эверетт, Америка

Главные герои. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этот сезон покажет, как быстро они смогут справиться с обидным поражением на Играх в Пхенчхане и сработаться с новым тренером — двукратным олимпийским чемпионом Сочи-2014 Максимом Траньковым.

Все трое настроены очень серьезно.

«Наша с ребятами цель на этот год — достичь максимума, — говорит Траньков. — Я хочу, чтобы у них был золотой сезон, и сейчас для этого подходящее время. Сезон послеолимпийский, одни пары закончили, другие распались или взяли паузу в карьере. Пришло время закрепиться в роли лидеров. Ребятам еще многому предстоит научиться, и это касается не столько технической стороны, сколько умения преодолевать себя».

И если в России у Тарасовой и Морозова пока нет конкурентов, то на мировом уровне точно придется побороться. Следующие Игры пройдут в Пекине, потому этот олимпийский цикл особенно важен для фигуристов из Китая. Местные пары давно в группе лидеров. Так, именно китайцы Суй и Хань первыми научились выполнять четверной выброс стабильно и на скорости. Остальные существенно замедляются перед элементом — сделать его с места намного проще и не так травмоопасно.

За кем еще следить. Софья Самодурова. На юниорских этапах Гран-при она дважды выигрывала у фигуристок Тутберидзе. Сначала была сильнее Анастасии Таракановой (Настя тогда еще не перешла к Евгению Плющенко), а потом победила Алену Косторную. Сделать больше не позволила травма. Софья завершила сезон сразу после чемпионата России, на котором заняла только 11-е место. Но, чтобы больше понимать про уровень конкуренции на турнире, просто представьте, что один из недавних лидеров сборной, бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова замкнула десятку сильнейших.

После возвращения на лед Самодурова начала с новой силой работать над лутцем — на нем ей регулярно засчитывают неясное ребро — и новыми, более сложными дорожками шагов. Сезон-2018/19 для нее решающий. Дальше будет только сложнее — до взрослых соревнований дорастут Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Второй этап. Лаваль, Канада

Главная героиня. Евгения Медведева. Для серебряного призера Пхенчхана этот сезон переходный. Женя ищет себя и свой новый образ. Теперь — под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Уезжая в Канаду, Медведева обещала измениться. Она не хотела эксплуатировать прежние образы. Это объяснимо. Женя выросла и хорошо понимает, что больше не может прятаться за ужимками взрослеющего ребенка.

Теперь она готова заигрывать со зрителями и судьями. Отсюда неожиданный выбор музыки — джаз и танго — и достаточно откровенные костюмы. Правда, новые образы пока слишком сложны для восприятия. А от танго в произвольной хочется больше энергии и страсти.

В это межсезонье Медведева впервые проиграла фигуристке не из России. Дело было на «челленджере» в канадском Оквилле. Тогда же болельщики смогли оценить первые (и очень важные) перемены в поведении и восприятии себя. Вместо того, чтобы привычно ругать себя за ошибки и неточности, Женя улыбалась и с оптимизмом смотрела в будущее.

«Чувствую себя потрясающе. Это соревнование стало для меня невероятным опытом. Это первое соревнование для моей новой команды, моих новых тренеров и вообще всего-всего нового. Было очень много ошибок и мест, где я могла бы показать себя лучше, но моя произвольная программа все равно очень хороша. Я чувствую, что могу катать ее лучше — абсолютно чисто».

Канадский этап Гран-при — первая серьезная проверка.

За кем еще следить. Элизабет Турсынбаева. Фигуристка из Казахстана неожиданно для многих решила присоединиться к группе Этери Тутберидзе. Удержать ее не получилось у Брайана Орсера — еще один штрих к главной интриге сезона.

Этот переход получился не таким громким, как расставание самой Тутберидзе и Медведевой. Брайан ситуацию никак не комментировал, а Лиза по-восточному скромно отмечала, что ей нужен новый вызов в карьере. Встреча с бывшей командой для нее, скорее всего, не имеет большого значения, а вот для ее нового тренера очень важна. Как Этери Тутберидзе умеет мотивировать своих спортсменов, знают все.

Из реальных навыков Турсынбаевой — полный набор тройных и четверной сальхов (пока с переменным успехом).

Третий этап. Хельсинки, Финляндия

Главная героиня. Алина Загитова. Старт сезона получился бодрым — победа на престижном «челленджере» Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе и очень уверенные прокаты на турнире в Японии.

Алина убедительна в своих новых образах и неплохо справляется с проблемами роста (плюс семь сантиметров со времен Пхенчхана). А еще наверняка держит в голове чемпионат мира — единственный турнир, который пока не получилось выиграть. Сейчас — самое время, чтобы исправить ситуацию. Главные соперницы — одногруппницы Косторная, Трусова и Щербакова — соревнуются на юниорском уровне, олимпийские эмоции и переживания, связанные с Медведевой, постепенно утихают. Этапы Гран-при — отличная разминка перед главным стартом сезона.

После первых прокатов даже критики настроены оптимистично.

«Она стала кататься сложнее, — говорит Татьяна Тарасова. — Есть, над чем работать, как и каждому. Очень сложные выезды после прыжков, с переходом в другие элементы, складывается целая серия. И это мне очень нравится. Видно, что она прибавила после контрольных прокатов, что очень важно. Алина показывает, что она лучшая, и доказывает это не пустой болтовней, а делом».

За кем еще следить. Алексей Ерохов. За последние годы у Этери Тутберидзе сложилась репутация лучшего тренера в женском одиночном катании. В этом сезоне ее статус может измениться, точнее, повыситься, благодаря Алексею Ерохову.

Прошлый сезон он закончил важной победой на юниорском чемпионате мира. Такого с российскими мужчинами-одиночниками не случалось с 2004 года. Ерохов уже пробует исполнять сразу три четверных прыжка в произвольной программе: два тулупа (сольно и в каскаде) и сальхов. В короткой программе у юниоров четверные совсем недавно были под запретом. Но перед дебютом на взрослом уровне Алексей работал над этим. По словам хореографа группы Даниила Глейхенгауза, Ерохов уже докручивает четверные риттбергер и флип.

Четвертый этап. Хиросима, Япония

Главная героиня. Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира-2015 на протяжении последнего олимпийского цикла была немного в тени — переходный возраст и травмы мешали стабильно делать сложные элементы, в том числе фирменный тройной аксель.

Он исполняется с движения вперед и потому в нем всегда не целое число оборотов, а немного больше. Проще говоря, когда судья видит в протоколе аксель в три оборота, на льду фигуристка накручивает все три с половиной. По стоимости этот элемент сравним с четверными. Но в отличие от них его можно включать и в короткую программу. Важное преимущество.

Кроме того, Лиза знает сложный каскад из тройного лутца и тройного тулупа. А за время тренировок с Каролин Костнер (итальянская чемпионка стажировалась у тренера Туктамышевой Алексея Мишина) серьезно прибавила в выразительности.

На контрольных прокатах в Москве Туктамышева смотрелась очень уверенно. Чисто исполнила все прыжки, в том числе тройной аксель, и заметно подтянула технику катания. А после написала в инстаграме: «I don’t care, still here», намекая на то, что готова дать бой юным (и более техничным) соперницам.

Первая победа в этом сезоне уже есть — Лиза выиграла «Финляндия Трофи» в Эспоо. Чтобы окончательно поверить в себя и собственные силы, нужна победа на турнире посерьезнее. Гран-при подходит.

За кем еще следить. Наталья Забияко и Александр Энберт. Главное достижение пары — олимпийское серебро Пхенчхана в командном турнире — точно не потолок. По крайней мере, и Забияко, и Энберт ставят перед собой совершенно другие цели. Для их достижения они готовы пойти на многое.

Вот лишь одна история о смелости партнерши (а у спортивных пар от этого зависит больше половины успеха).

«Мы с Сашей быстро скатались, — вспоминала Забияко в интервью Sport24. — Через пару месяцев уже пробовали делать выброс тройной аксель, но потом на некоторое время забыли про него — решили дорабатывать более простые элементы. Когда вернулись к нему снова, одна из попыток закончилась травмой. Кровоизлияние в мозг, трещина в черепе, плюс лопнула барабанная перепонка в левом ухе.

Мне врачи долго ничего не говорили. Как я узнала потом, если бы гематома, которая была в мозге, не рассосалась, пришлось бы делать трепанацию. К счастью, все обошлось. Потом достаточно долго запрещали заходить на сложные элементы. Я просто каталась, иногда делали параллельные прыжки. Это прозвучит странно, но после этой травмы мне еще сильнее хочется учить сложные элементы и доказывать всем, что я могу.

Пятый этап. Москва, Россия

Главные герои. Хедлайнером, конечно, будет Алина Загитова. Здесь комментарии и пояснения излишни. Дополнительная интрига — Полина Цурская, бывшая ученица Этери Тутберидзе, в стартовой заявке.

Домашний статус турнира позволяет России заявить максимальное количество участников — по три в каждом виде. Особое внимание — на соревнования танцевальных пар. Александра Степанова и Иван Букин проводят первый сезон после олимпийского недоразумения с приглашением.

За кем еще следить. Аннабель Морозова и Андрей Багин. Тот случай, когда родственными связями можно похвастаться. Аннабель — дочь Николая Морозова, на счету которого не один десяток победных олимпийских постановок. Дочери он тоже помогает. Получается интересно.

Шестой этап. Гренобль, Франция

Главные герои. Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Этот сезон — первый, которые фигуристы начинают без очевидных проблем со здоровьем и тренерами. Сейчас они работают в группе Александра Жулина. И он уже не раз говорил, что очень на них рассчитывает, особенно после того, как Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев решили взять паузу в карьере.

«Перед контрольными прокатами у нас была одна задача — проехать до конца и чисто, — рассказывал Кацалапов после того, как спортсмены представили новые программы в Москве. — И в целом мы справились, хотя косяки, конечно, были. Но мы их знаем, к началу сезона доведем все до ума. Зал, как нам кажется, принял нашу произвольную программу. Это программа — дыхание, не нужно ничего придумывать, нужно в идеале наблюдать за переплетением, мягким катанием».

За кем еще следить. Станислава Константинова. Константиновой — 17, но из взрослых соревнований она до сих пор заявлялась только на чемпионат России. Для сравнения: в ее возрасте все та же Евгения Медведева была двукратной чемпионкой мира. С ней работает Валентина Чеботарева, тренер Михаила Коляды.

Из важных достижений прямо сейчас можно отметить победы на турнирах серии «челленджер», где фигуристка почти добралась до внушительных 200 баллов по сумме двух программ, и четвертое место на чемпионате России в декабре 2017-го. Там она мощно откатала произвольную программу и заставила Татьяну Тарасову сделать важное признание.