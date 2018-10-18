Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс3
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь3
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА3
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак2
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован2
Амур0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН4
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив4
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Авангард1
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторОТ4
Барыс5
Хоккей. НХЛ
19.10
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
19.10
Нью-Джерси Дэвилз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
19.10
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
19.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
19.10
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
19.10
Чикаго Блэкхокс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
19.10
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
19.10
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.10
Сан-Хосе Шаркс
Баффало Сэйбрз
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
14Нурмагомедов победил Макгрегора
20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковтун не выступит на турнире Alpen Trophy в Австрии

Российский фигурист Максим Ковтун пропустит турнир серии Alpen Trophy, который пройдёт в Австрии 11—18 ноября.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Его фамилия больше не значится в списках участников соревнований, опубликованных на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Единственным представителем России в мужском одиночном катании на Alpen Trophy будет Константин Милюков.

В женском одиночном катании на турнир заявлены россиянки Серафима Саханович, Дарья Паненкова и Анна Тарусина. Анастасия Губанова снялась с турнира.

Фаворитами среди шести заявленных пар явно будут финалисты юниорского Гран-при Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

В танцах планируется выступление двух российских дуэтов: Виктория Синицина /Никита Кацалапов и Анастасия Шпилева / Григорий Смирнов.

 Испанская подруга Дениса Черышева помогла ему стать звездой!
Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
«Рубин» отстранен от еврокубков. За что?
Касаткина вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Встреча Медведевой и Загитовой совсем скоро
Месси и Пике хотят, чтобы Погба перешел в «Барселону»
У Хабиба появился соперник. И это не Мейвезер
СКА принимает «Динамо» в матче КХЛ (трансляция)
Глушаков: Хочу вернуться в основу, но требований не ставил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь