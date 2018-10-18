Ковтун не выступит на турнире Alpen Trophy в Австрии
Российский фигурист Максим Ковтун пропустит турнир серии Alpen Trophy, который пройдёт в Австрии
Российский фигурист Максим Ковтун пропустит турнир серии Alpen Trophy, который пройдёт в Австрии
Его фамилия больше не значится в списках участников соревнований, опубликованных на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Единственным представителем России в мужском одиночном катании на Alpen Trophy будет Константин Милюков.
В женском одиночном катании на турнир заявлены россиянки Серафима Саханович, Дарья Паненкова и Анна Тарусина. Анастасия Губанова снялась с турнира.
Фаворитами среди шести заявленных пар явно будут финалисты юниорского
В танцах планируется выступление двух российских дуэтов: Виктория Синицина /Никита Кацалапов и Анастасия Шпилева / Григорий Смирнов.