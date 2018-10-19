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12:57 (мск), источник: Р-Спорт

Первый канал покажет все этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Первый канал покажет все этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2018/19, сообщается в релизе пресс-службы телеканала.

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Все соревнования будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте канала, а самые важные и интересные будут показаны в телевизионном эфире. Финалы юниорского и взрослого Гран-при в Ванкувере также будут показаны в эфире Первого канала.

Отмечается, что комментировать выступления фигуристов будут заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин (мужское одиночное катание), Максим Траньков (в паре с Татьяной Волосожар и в команде), Аделина Сотникова (женское одиночное катание), Юлия Липницкая (в команде), Дмитрий Соловьев (в команде), серебряные призеры Олимпийских игр хореограф Илья Авербух и тренер и хореограф Анжелика Крылова и другие.

Первый из шести этапов Гран-при — Skate America — пройдет в американском Эверетте (штат Вашингтон) с 19 по 21 октября. Финал Гран-при, проводящийся совместно с Финалом юниорского Гран-при, примет канадский Ванкувер 5—9 декабря.

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