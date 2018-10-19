Первый канал покажет все этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Первый канал покажет все этапы серии
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Первый канал покажет все этапы серии
Все соревнования будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте канала, а самые важные и интересные будут показаны в телевизионном эфире. Финалы юниорского и взрослого
Отмечается, что комментировать выступления фигуристов будут заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин (мужское одиночное катание), Максим Траньков (в паре с Татьяной Волосожар и в команде), Аделина Сотникова (женское одиночное катание), Юлия Липницкая (в команде), Дмитрий Соловьев (в команде), серебряные призеры Олимпийских игр хореограф Илья Авербух и тренер и хореограф Анжелика Крылова и другие.
Первый из шести этапов