Первый канал покажет все этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне

Все соревнования будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте канала, а самые важные и интересные будут показаны в телевизионном эфире. Финалы юниорского и взрослого Гран-при в Ванкувере также будут показаны в эфире Первого канала.

Отмечается, что комментировать выступления фигуристов будут заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин (мужское одиночное катание), Максим Траньков (в паре с Татьяной Волосожар и в команде), Аделина Сотникова (женское одиночное катание), Юлия Липницкая (в команде), Дмитрий Соловьев (в команде), серебряные призеры Олимпийских игр хореограф Илья Авербух и тренер и хореограф Анжелика Крылова и другие.