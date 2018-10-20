Серия Гран-при по фигурному катанию стартует в американском Эверетте

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Первый из шести этапов — «Скейт Америка» — примет Эверетт, второй — «Скейт Канада» — пройдет с 26 по 28 октября в канадском городе Лаваль, затем серия ненадолго переберется в Европу — третий этап «Кубок Финляндии» состоится 2—4 октября в Хельсинки. Четвертый — «Кубок Японии» — пройдет в Хиросиме 9—11 ноября , Москва примет «Кубок Ростелеком» 16—18 ноября . Заключительный этап — «Кубок Франции» пройдет в Гренобле. Финал серии состоится 6—9 декабря в Ванкувере, в него попадают шесть сильнейших фигуристов по итогам шести этапов.

Российские юниоры уже обеспечили себе внушительное представительство в Ванкувере, побив собственный рекорд по количеству золотых наград на шести этапах. Если в прошлой серии на счету юных российских спортсменов было 16 золотых наград, то в нынешнем сезоне они завоевали 19 из 24 возможных.

Теперь слово за взрослыми фигуристами, в числе которых как опытные, так и вчерашние юниоры. Безусловными лидерами российской команды станут представительницы женского одиночного катания — чемпионка Олимпийских игр — 2018 Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева. Однако в их дуэль способны вмешаться и другие спортсменки. Например, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, начавшая уже первый старт нынешнего сезона с исполнения сложнейшего элемента — тройного акселя.

Соперницами россиянок станут 20-летняя американка Брэди Теннелл, обошедшая Медведеву на ее первом старте сезона «Осенней классике» в Канаде — им снова предстоит встретиться на заключительном этапе серии во Франции. Интересны будут 16-летняя японка Рика Кихира, которая дебютирует на взрослом уровне, и ее более опытная соотечественница Сатоко Мияхара.

В танцах и парном катании появились вакантные места

В мужском одиночном катании за попадание в финал серии от России поборются серебряный призер командного олимпийского турнира Михаил Коляда, участник Игр Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Александр Самарин. Появится в серии и дебютант — ученик группы Этери Тутберидзе Алексей Ерохов, победитель последнего юниорского чемпионата мира в Софии. Фаворитами станут олимпийский чемпион Юзуру Ханью, серебряный призер Игр-2018 Сема Уно и чемпион мира американец Натан Чен.

В парном катании главными претендентами на попадание в финал серии станут серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые с нынешнего сезона работают с новым тренером — Максимом Траньковым, олимпийским чемпионом Сочи в парном катании с Татьяной Волосожар. Также хорошие шансы на попадание в финал серии имеют и серебряные олимпийские призеры в команде Наталья Забияко и Александр Энберт, начавшие новый сезон с победы в Италии.

Олимпийские чемпионы Пхенчхана Алена Савченко и Бруно Массо после Игр взяли перерыв, китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун пропустят серию, а канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд завершили карьеру. Учитывая это, будет интересно посмотреть на то, как проявят себя в этой ситуации остальные участники.

Что касается танцев, то олимпийские чемпионы Тесса Вирчу и Скотт Мойр также взяли паузу, и серебряным призерам Игр французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону понадобятся новые конкуренты. На эту роль отлично подходят россияне. Первыми номерами российской сборной выступят Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Ни тот, ни другой дуэт в Олимпийских играх участия не принимал — первые пропустили Игры по непонятным причинам, вторые не прошли национальный отбор.

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