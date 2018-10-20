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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасова и Морозов победили в короткой программе на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали первый результат в короткой программе в парном катании на первом этапе Гран-при — Skate America, который проходит в Эверетте (США).

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Источник: AP 2018

Тарасова и Морозов заработали за свое выступление 71,24 балла. Второе место занял еще один дуэт из России — Алиса Ефимова и Александр Коровин (62,38). Третьими стали немцы Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зеегерт (60,04).

Соревнования в произвольной программе у пар пройдут в субботу и начнутся в 13.10 по местному времени (21.10 мск).

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