Тарасова и Морозов победили в короткой программе на этапе Гран-при в США
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали первый результат в короткой программе в парном катании на первом этапе
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали первый результат в короткой программе в парном катании на первом этапе
Тарасова и Морозов заработали за свое выступление 71,24 балла. Второе место занял еще один дуэт из России — Алиса Ефимова и Александр Коровин (62,38). Третьими стали немцы Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зеегерт (60,04).
Соревнования в произвольной программе у пар пройдут в субботу и начнутся в 13.10 по местному времени (21.10 мск).