Тарасова и Морозов победили в короткой программе на этапе Гран-при в США

Тарасова и Морозов заработали за свое выступление 71,24 балла. Второе место занял еще один дуэт из России — Алиса Ефимова и Александр Коровин (62,38). Третьими стали немцы Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зеегерт (60,04).