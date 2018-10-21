Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США
ТАСС, 21 октября. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла первое место по сумме программ на турнире SkateAmerica — первом этапе серии
ТАСС, 21 октября. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла первое место по сумме программ на турнире SkateAmerica — первом этапе серии
В субботу пары представили произвольные программы, Тарасова и Морозов набрали 133,61 балла, по сумме программ — 204,85 балла.
Второе место заняла другая российская пара, Алиса Ефимова и Александр Коровин (178,98). Третье — американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (175,06).
Соревнования в США завершатся 21 октября. Американский этап открывает серию