Чен выиграл этап Гран-при с мировым рекордом, Воронов стал третьим

Чен в субботу в произвольной программе набрал 189,99 балла, улучшив предыдущий рекорд, установленный россиянином Михаилом Колядой в сентябре в Братиславе (177,55). По сумме двух видов американец заработал 280,57 балла, что более чем на четыре балла выше предыдущего мирового рекорда японца Сёмы Уно (276,20).