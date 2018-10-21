Чен выиграл этап Гран-при с мировым рекордом, Воронов стал третьим
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский фигурист Натан Чен победил на домашнем этапе
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский фигурист Натан Чен победил на домашнем этапе
Чен в субботу в произвольной программе набрал 189,99 балла, улучшив предыдущий рекорд, установленный россиянином Михаилом Колядой в сентябре в Братиславе (177,55). По сумме двух видов американец заработал 280,57 балла, что более чем на четыре балла выше предыдущего мирового рекорда японца Сёмы Уно (276,20).
Воронов показал в произвольной программе четвертый результат (148,26), но в итоге набрал в сумме 226,44 балла, чего хватило для бронзы. Серебряную медаль выиграл чех Михал Бржезина (239,51).