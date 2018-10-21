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8Емельяненко побил американца
22:56 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Загорски и Гурейро стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при в США

ТАСС, 21 октября. Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро занял третье место в танцах на льду на первом в сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в США. Соревнования состоялись в Эверетте (штат Вашингтон).

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Источник: Reuters

Россияне получили за произвольный танец 108,08 балла, в сумме Загорски и Гурейро заработали 181,38 балла. Российский дуэт впервые попал на подиум на этапах Гран-при. Загорски и Гурейро установили личные рекорды в произвольном танце и по сумме двух прокатов, получив более высокие оценки от судей, чем на чемпионате мира 2018 года (107,91 и 180,42).

Победу одержали американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, набравшие 200,82 балла (122,39 за произвольный танец). Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (192,30; 117,29).

Этап Гран-при в США завершится в воскресенье соревнованиями в женском одиночном катании. Спортсменки покажут произвольные программы в 23:05 мск.

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