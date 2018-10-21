Фигуристы Загорски и Гурейро стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при в США
ТАСС, 21 октября. Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро занял третье место в танцах на льду на первом в сезоне этапе
ТАСС, 21 октября. Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро занял третье место в танцах на льду на первом в сезоне этапе
Россияне получили за произвольный танец 108,08 балла, в сумме Загорски и Гурейро заработали 181,38 балла. Российский дуэт впервые попал на подиум на этапах
Победу одержали американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, набравшие 200,82 балла (122,39 за произвольный танец). Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (192,30; 117,29).
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