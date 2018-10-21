Фигуристы Загорски и Гурейро стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при в США

Россияне получили за произвольный танец 108,08 балла, в сумме Загорски и Гурейро заработали 181,38 балла. Российский дуэт впервые попал на подиум на этапах Гран-при. Загорски и Гурейро установили личные рекорды в произвольном танце и по сумме двух прокатов, получив более высокие оценки от судей, чем на чемпионате мира 2018 года (107,91 и 180,42).