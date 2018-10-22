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19«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ
01:50 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

ТАСС, 22 октября. Российская фигуристка Софья Самодурова завоевала бронзу на турнире «Скейт Америка» — первом в сезоне этапе Гран-при. Соревнования завершились в американском городе Эверетт (штат Вашингтон).

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16-летняя россиянка заработала за прокат произвольной программы 134,29 балла, по сумме программ — 198,70 балла. Победу одержала японская фигуристка Сатоко Мияхара (219,71), второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (213,90). Россиянка Полина Цурская заработала 159,45 балла и завершила соревнования на седьмой позиции.

Ранее на турнире в США победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (спортивные пары), серебро завоевали Алиса Ефимова и Александр Коровин (спортивные пары), бронзу — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцы на льду) и Сергей Воронов (мужское одиночное катание). Таким образом, российские спортсмены оказались на пьедестале во всех дисциплинах на турнире «Скейт Америка».

Серия Гран-при — ежегодные соревнования, проходящие с 1995 года, в которых участвуют сильнейшие фигуристы мира согласно рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU).

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