Россиянка Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

16-летняя россиянка заработала за прокат произвольной программы 134,29 балла, по сумме программ — 198,70 балла. Победу одержала японская фигуристка Сатоко Мияхара (219,71), второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (213,90). Россиянка Полина Цурская заработала 159,45 балла и завершила соревнования на седьмой позиции.

Ранее на турнире в США победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (спортивные пары), серебро завоевали Алиса Ефимова и Александр Коровин (спортивные пары), бронзу — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцы на льду) и Сергей Воронов (мужское одиночное катание). Таким образом, российские спортсмены оказались на пьедестале во всех дисциплинах на турнире «Скейт Америка».