Skate America фигуристы откатали успешно
Россияне стали призерами во всех четырех видах.
Россияне стали призерами во всех четырех видах.
Пять наград — золото, два серебра и две бронзы — завоевали российские фигуристы на первом этапе коммерческой серии
Обладатели командного олимпийского серебра Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которых после Игр в Пхенчхане тренирует двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, первенствовали в обоих видах программы турнира спортивных пар на первом этапе
«Произвольную программу мы откатали лучше, чем короткую, и лучше, чем на «Финляндия Трофи», — сказала Тарасова журналистам. «Мы начали получать удовольствие от программы. Счастливы, что уже находимся на полпути к финалу Гран-при», — добавил ее партнер.
Вторыми с огромным разрывом в баллах (178,98) были здесь Алиса Ефимова и Александр Коровин, дебютировавшие в серии
Второе место занял опытный середняк из Чехии Михал Бжезина (239,51), а российский ветеран 31-летний
Российские танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали третьими среди танцевальных пар (181,38 балла за оба танца). Победили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (200,82), вторые — итальянцы Шарлен Гуинар и Марко Фабри (192,30). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустили начало сезона и не участвовали в контрольных прокатах
Софья Самодурова открывала соревнования в женском одиночном катании. Ученица Алексея Мишина, она на достаточно высоком уровне исполнила обе программы (198,70). Однако более 20 баллов россиянка проиграла в итоге победительнице из Японии Сатоко Мияхаре (219,71). Второй стала другая японская фигуристка Каори Сакамото (213,90). Еще одна представительница России Полина Цурская — 7-я (159,45).
Следующий этап
Вера Мухина.