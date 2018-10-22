Skate America фигуристы откатали успешно

Источник: AP 2018

Пять наград — золото, два серебра и две бронзы — завоевали российские фигуристы на первом этапе коммерческой серии Гран-при Skate America. Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в парном катании, другая российская пара Алиса Ефимова—Александр Коровин и одиночник Сергей Воронов стали вторыми, а Софья Самодурова и танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — третьими.

Обладатели командного олимпийского серебра Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которых после Игр в Пхенчхане тренирует двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, первенствовали в обоих видах программы турнира спортивных пар на первом этапе Гран-при, прошедшем в американском городе Эверетт. При этом, напомним, победа в США стала для них в уже второй в сезоне: первая состоялась на второстепенном турнире в Финляндии. Произвольную программу «Зима», поставленную Петром Чернышевым, фигуристы исполнили чище по сравнению с «Финляндия Трофи», но ошибок не избежали в нескольких прыжковых элементах. Однако свои оценки в сезоне пара улучшила, набрав в сумме за обе программы 204,85 балла.

«Произвольную программу мы откатали лучше, чем короткую, и лучше, чем на «Финляндия Трофи», — сказала Тарасова журналистам. «Мы начали получать удовольствие от программы. Счастливы, что уже находимся на полпути к финалу Гран-при», — добавил ее партнер.

Вторыми с огромным разрывом в баллах (178,98) были здесь Алиса Ефимова и Александр Коровин, дебютировавшие в серии Гран-при в 2016 году. «Сегодня многие элементы в нашем исполнении были хороши, но мы допустили две большие ошибки. Для нас это было первое соревнование на другом континенте, мы нервничали и выявили множество деталей, которые надо улучшать», — отметила партнерша. Выигравшие у них произвольную программу американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (175,06) остались в итоге третьими.

Мужской турнир ожидаемо прошел при тотальном превосходстве действующего чемпиона мира американца Натана Чена (280,57).

Второе место занял опытный середняк из Чехии Михал Бжезина (239,51), а российский ветеран 31-летний экс-чемпион Европы Сергей Воронов, после короткой программы шедший четвертым, удачно исполнил произвольную и переместился на третью позицию (226,44). Произвольную программу Сергею Воронову поставил Денис Тен, трагическая гибель которого летом нынешнего года на родине в Казахстане потрясла весь спортивный мир. В память о друге Сергей, по его словам, просто не имел права исполнить эту программу плохо.

Российские танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали третьими среди танцевальных пар (181,38 балла за оба танца). Победили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (200,82), вторые — итальянцы Шарлен Гуинар и Марко Фабри (192,30). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустили начало сезона и не участвовали в контрольных прокатах из-за травмы партнерши. Свой график подготовки спортсмены выстроили с учетом первого Гран-при и в Америке продемонстрировали интересные программы и хорошую форму.

Софья Самодурова открывала соревнования в женском одиночном катании. Ученица Алексея Мишина, она на достаточно высоком уровне исполнила обе программы (198,70). Однако более 20 баллов россиянка проиграла в итоге победительнице из Японии Сатоко Мияхаре (219,71). Второй стала другая японская фигуристка Каори Сакамото (213,90). Еще одна представительница России Полина Цурская — 7-я (159,45).

Следующий этап Гран-при пройдет 26—28 октября в Канаде.