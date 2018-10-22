Провалы и достижения россиян на первом этапе Гран-при. На Skate America у нас 5 медалей

Источник: Sport24

В американском Эверетте завершился первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. Россию в США представляли: 2 спортивные пары (Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Алиса Ефимова/Александр Коровин), 2 одиночницы (Софья Самодурова, Полина Цурская), 1 одиночник (Сергей Воронов) и 1 танцевальный дуэт (Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро). Примерно за неделю до старта Елена Радионова отказалась от выступления. Но все равно абсолютно по всех видах россияне попали на подиум. Вот только сумасшедшей радости это не доставило. Чистых А были и откровенные провалы.

Полина Цурская

В мае 2018 года Цурская ушла от Этери Тутберидзе. Ее не устроило пятое место на чемпионате России, да и не нравилось что в прежней группе приходилось со всеми соперничать даже на тренировках. В ЦСКА у тренеров индивидуальный подход к спортсменкам.

Но пока переход не произвел нужного эффекта. 4-е место на Мемориале Ондржея Непелы со скромной суммой баллов 154,61. Позиция в классификации, кстати, еще не так плоха, а вот отставание от тройки просто кошмарное: 26 баллов Цурская проиграла Станиславе Константиновой. Победительница Рика Кихира опередила ее вообще на невероятные 64 балла. По сути, это более-менее достойная сумма за короткую программу.

В Эверетте Цурской реабилитироваться не удалось. Она почти полностью повторила результат чешского «челленджера» — 159,45. Только это уже 7-я позиция при 10 участницах.

Ошибалась Цурская в обеих программах. В короткой на так грубо, но заметно для судей. Тройной флип приземлила с заметной ошибкой. А вот помарку в каскаде из тройных лутца и тулупа арбитры рассмотрели только при повторе, из-за чего техническая оценка упала сразу на три балла.

В произвольной с первого же прыжкового элемента пошли ошибки: был запланирован каскад «тройной лутц — тройной тулуп», но судьи разглядели недокрут в первой части, а второй прыжок получился лишь двойным. Ну и дальше лишь двойной флип вместо тройного, та же история с лутцем, а под финиш еще и падение на риттбергере.

До этапа Гран-при в Москве есть еще целый месяц. Программа нуждается в шлифовке, а Полина в уверенности. Пока просвета в некачественных выступлениях не видно.

Софья Самодурова

А вот кто реально порадовал, так это Софья Самодурова, тренирующаяся у Алексея Мишина. Год назад она была только 11-й на чемпионате России, но это заставило ее работать еще старательнее. И на первом же в карьере взрослом этапе Гран-при она стала третьей, проиграв только японкам Мияхара и Сакомото, а это уже реальный топ-левел. И да, ей удалось обыграть чемпионку США Брэйди Теннелл, которая не так давно превзошла Евгению Медведеву.

Пока судьи не слишком щедры к Самодуровой. Плюсы ставят небольшие, скупятся на компоненты. Это было особенно заметно в короткой программе. Но в этом плане ситуация нормализуется с течением времени.

Произвольная программа у Сони просто шик, музыка из «Бурлеска» точно попадает в характер фигуристки. Она всю программу заигрывает с публикой, и делает это очень артистично. При этом все прыжковые элементы были исполнены без существенных косяков. Правда, судьи как всегда рассмотрели неясное ребро на лутце. Но такая тонкость не испортила впечатления от очень скоростного и игривого катания Самодуровой.

Сергей Воронов

Итоговая третья позиция Сергея Воронова не должна вводить в заблуждение. От победителя Нэйтана Чена, действующего чемпиона мира, он отстал на 54 балла. Пропасть. И выкручивающий невероятные прыжки американец не был идеален. А третье место в данном случае — это стечение обстоятельств. Многие фигуристы так плохо, наверное, никогда не катались. Алексей Быченко был настолько стабилен в прошлом сезоне, что его завалы реально удивили. Еще хуже выступил канадец Кевин Рейнольдс. Да что тут говорить, оба они набрали меньше баллов, чем Софья Самодурова.

Американца Винсента Жу дико болтало, но к этому уже привыкли. Он может сегодня кататься гениально, а завтра не приземлить ни одного прыжка. Он, кстати, опередил Воронова в произвольной программе, но это не позволило ему стать даже четвертым.

Сам Воронов все понимает, он честно прокомментировал свои прокаты.

«Не могу сказать, что доволен, потому что и в короткой, и в произвольной программах были ошибки. Но если сравнивать с предыдущими, домашними соревнованиями, то это шаг вперед. Есть куда расти, чтобы не отставать от моих друзей и соперников».

Можете сами убедиться, что катался Воронов так себе. В короткой ошибся на лутце и акселе, правда, сделал каскад с четверным тулупом.

В произвольной каскад «четверной тулуп — тройной тулуп» ему удался в полной мере, в короткой второй прыжок вышел двойным. Но дальше начался ад: грубая ошибка на приземлении четверного риттбергера, двойной лутц вместо тройного, падение с акселя. И это только самые жесткие косяки.

И такого катания хватило для третьего места…

Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Для Загорски и Гурейро Skate America 2018 уже точно запомнится: впервые они попали на подиум этапа Гран-при. Но, если разбирать ситуацию в полной мере, то они опередили всех, кого и должны были. А вот отставание почти на 10 баллов от итальянцев Гиньяр/Фаббри стало сюрпризом. На чемпионате мира в Милане они финишировали сразу за спинами россиян, став девятыми. Сейчас же такой скачок в оценках.

Частично такое отставание объяснил Джонатан Гурейро.

«Мы не знали, что у нас получится в произвольном танце. Мы еще не так много катали его, так что, можно сказать, мы молились и надеялись на лучшее. Старт сезона для нас получился хорошим».

По мнению Татьяны Тарасовой, в произвольном танце вторая часть программы пока что выглядит монотонной, фигуристам не хватает скорости, но Гурейро значительно прибавил в технике.

Сырость программы вылилась в то, что судьи сбавили баллы за передержанные поддержки, причем дважды. Нужно немало времени, чтобы идеально выучить программу, после этого вырастет и скорость. Как следствие — и баллы.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Алиса Ефимова/Александр Коровин

О выступлении спортивных пар мы уже подробно рассказывали. Несмотря на то, что Тарасова и Морозов стали победителями Skate America, а Ефимова и Коровин — вторыми (правда, проиграли первой паре целую трамвайную остановку), вопросы к ним имеются. Но пока мы еще можем списывать это старт сезона, если такое желание имеется.

Фигурное катание. Гран-при, 1-й этап. Skate America. Эверетт, США

Женщины

1. Сатоко Мияхара (Япония) — 219,71 2. Каори Сакамото (Япония) — 213,903. Софья Самодурова (Россия) — 198,70…7. Полина Цурская (Россия) — 159,45.

Спортивные пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 204,852. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 178,983. Эшли Кейн/Тимоти ЛеДюк (США) — 175,06.

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) — 280,572. Михал Бржезина (Чехия) — 239,513. Сергей Воронов (Россия) — 226,44.

Танцевальные пары