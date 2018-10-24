Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
В преддверии своего первого важного старта в сезоне на этапе
В преддверии своего первого важного старта в сезоне на этапе
Пока мир фигурного катания пережидает перерыв между этапами серии
Любопытно, что именно Медведевой предстоит стартовать на этапе
Например, Евгения недавно выложила в своем инстаграме совместный снимок с бывшим канадским фигуристом Куртом Браунингом, который в свое время четыре раза выигрывал чемпионат мира, а теперь является хореографом.
«С живой легендой! Курт Браунинг. Именно Курт стал первым фигуристом, который удачно исполнил четверной прыжок в соревнованиях», — написала Медведева.
Браунинг действительно вошел в историю как спортсмен, который раньше всех выполнил чистый четверной — это произошло на чемпионате мира 1988 года в Будапеште. Он также первым сделал два тройных акселя в короткой программе и каскад из тройных сальхова и риттбергера. Любопытно, что, несмотря на все эти достижения и регулярные победы на мировом первенстве, Курт никогда не побеждал на Олимпийских играх и даже не попадал в призовую тройку — вот такая ирония судьбы. Думается, что разговор с этим человеком был не лишним для Медведевой.
Сейчас двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 пребывает в отличном настроении в преддверии Skate Canada и выкладывает позитивные фото и видео. Так, в одном из последних постов в инстаграме Евгения назвала каток в Торонто, на котором она занимается с новым тренером Брайаном Орсером, своим домом.
«Мой фигурнокатательный дом», — написала спортсменка, разместив общую фотографию своей нынешней группы.
На переднем плане фото встала сама Медведева, держа в руках большой флаг России.
На снимке оказались почти все новые «одногруппники» россиянки, включая ее хорошего друга американца Джейсона Брауна и двукратного олимпийского чемпиона Юдзюру Ханю.
Не хватило, пожалуй, только известного испанца Хавьера Фернандеса.
Но в целом сплоченность учеников Орсера не может не радовать — в преддверии важных стартов такая атмосфера должна помочь Евгении немного расслабиться.
Чуть позже девушка выложила в инстаграме видео, на котором виднеется еще один российский флаг (а, возможно, и тот же самый), прикрепленный к стене над ледовым катком.
Видимо, это традиция в коллективе Орсера — устанавливать флаги тех стран, откуда прибыли его ученики.
Что касается жизни за пределами катка, то Медведеву успели застать в оперном театре…
… а также в компании испанского фигуриста Хавьера Райи.
Что касается Загитовой, то она не выкладывала в инстаграме фотографий с начала октября. Однако время от времени она все же делилась короткими видео — сториз, по которым можно было понять, что девушка активно следила за первым этапом
Так, она желала удачи на соревнованиях российской паре в танцах на льду — Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро, а, когда ребята выиграли бронзу, Алина от души поздравила их.
Также девушка рассказывала о нелегких буднях профессиональных спортсменов, выкладывая видео с замороженным льдом со вкусом
Однако одним из самых забавных моментов с участием Загитовой за последнее время стал эпизод на катке Хрустальный, где занимается группа Этери Тутберидзе.
Олимпийская чемпионка попыталась синхронно исполнить вместе с хореографом команды Даниилом Глейхенгаузом твизлы — вращение на льду с продвижением вперед.
Это известный элемент парного катания, которым в своем время занимался Даниил. Во время одной из попыток Глейхенгауз упал, не «вписавшись» в один из поворотов.
Антон Борисов