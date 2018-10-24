Тарасова поддержала идею внедрения видеоповторов в фигурном катании

Вопрос повышения качества судейства поднял американский тренер по фигурному катанию Том Закрайчек, который остался недоволен оценками, полученными его учеником Винсентом Чжоу на первом в сезоне этапе Гран-при. Специалист считает, что спортсмен или тренер должен иметь возможность запросить у судей пересмотр с помощью видеоповтора оценки за исполнение того или иного элемента.
Кроме того, он отметил, что техническая группа судей сегодня в работе использует видеооборудование плохого качества.
«Да, у судей зачастую только одна камера, причем ее местоположение не меняется, поэтому они не все могут видеть, — сказала Тарасова. — Я за то, чтобы иметь возможность проверить работу любой бригады, потому что от их мнения зависит судьба человека. Не всегда люди, которые судят, это понимают».
«Было бы прекрасно, если бы в этом плане произошел технический прогресс. Как известно, доверяй, но доверяй. Хочется, чтобы было честно», — подчеркнула она.
Вместе с тем собеседница агентства обратила внимание на то, что соревнования по фигурному катанию строго расписаны по времени, поэтому внедрить дополнительные видеоповторы будет не так просто. «У нас динамичный вид спорта, мы связаны с телевидением, каждые секунды на счету», — заметила она.