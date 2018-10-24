Тарасова поддержала идею внедрения видеоповторов в фигурном катании

Источник: РИА "Новости"

Вопрос повышения качества судейства поднял американский тренер по фигурному катанию Том Закрайчек, который остался недоволен оценками, полученными его учеником Винсентом Чжоу на первом в сезоне этапе Гран-при. Специалист считает, что спортсмен или тренер должен иметь возможность запросить у судей пересмотр с помощью видеоповтора оценки за исполнение того или иного элемента.

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Кроме того, он отметил, что техническая группа судей сегодня в работе использует видеооборудование плохого качества.

«Да, у судей зачастую только одна камера, причем ее местоположение не меняется, поэтому они не все могут видеть, — сказала Тарасова. — Я за то, чтобы иметь возможность проверить работу любой бригады, потому что от их мнения зависит судьба человека. Не всегда люди, которые судят, это понимают».

«Было бы прекрасно, если бы в этом плане произошел технический прогресс. Как известно, доверяй, но доверяй. Хочется, чтобы было честно», — подчеркнула она.