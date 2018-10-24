Вице-президент ISU согласен с замечаниями к видеоповторам в фигурном катании

Вопрос повышения качества судейства поднял американский тренер по фигурному катанию Том Закрайчек, который остался недоволен оценками, полученными его учеником Винсентом Чжоу на первом в сезоне этапе Гран-при. Специалист считает, что спортсмен или тренер должен иметь возможность запросить у судей пересмотр с помощью видеоповтора оценки за исполнение того или иного элемента. Кроме того, он отметил, что техническая группа судей сегодня в работе использует видеооборудование плохого качества.

«Закрайчек — хороший тренер, профессионал, и его эмоции в данном случае понятны, — сказал Лакерник. — Но видеоповторы в фигурном катании существуют, причем в полном объеме, их могут видеть все — и судьи, и зрители, система полностью прозрачна. Единственное, с чем бы я в данном случае согласился, так это с замечанием к качеству этих видеоповторов, которое нужно улучшать».