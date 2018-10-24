Устаревшая или обновлённая? Что будет с Женей Медведевой в Канаде
Хотя это вообще не важно. Потому что её в любом случае будут унижать и превозносить.
Хотя это вообще не важно. Потому что её в любом случае будут унижать и превозносить.
Вот и дождались. 26 октября в канадском Лавале стартует второй этап
Конечно, второй этап серии
Или устаревшей?
Трон Медведевой сильно зашатался после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане от Алины Загитовой. Евгения ушла в подполье, сменила тренера и страну проживания. Всё — чтобы удержать ускользающее лидерство. Вот уже и организаторы ставят на московский этап
Уже через несколько месяцев звание первой скрипки среди «одиночниц» может быть утеряно Евгенией навсегда. Но хейтерам нашей чемпионки рано потирать руки: после канадского этапа этого не произойдёт. Как бы Женя там ни выступила.
Не стоит забывать, что предстоящий этап
Однако болельщики возвели обыкновенный предсезонный турнир в ранг показательного и принялись делать выводы о готовности Жени к сезону. Каждый увидел то, что хотел увидеть. Одни поспешили назвать переход Медведевой в группу Орсера провалом, а её новое катание — скучным, серым и тяжёлым. Другие же, напротив рассмотрели позитивные изменения и уверены, что ошибки — явление временное.
Именно от финала
При этом соревнования в Лавале будут важны для Медведевой как в плане обретения новой себя, так и в ракурсе борьбы за место в финале серии. Женя выглядит фаворитом Skate Canada, но соперницы у неё будут более чем достойные.
Прежде всего, стоит отметить Елизавету Туктамышеву. Подопечная Алексея Мишина выступает так давно, что в глазах многих выглядит ветераном, а ведь ей всего 21 год. Лиза показывает то самое женственное и экспрессивное катание, за отсутствие которого ругают юниорок Тутберидзе, поражающих публику четверными прыжками. Туктамышева здорово начала сезон, выиграв Кубок Ломбардии в Италии и «челленджер» в Финляндии. Форма чемпионки мира 2015 года позволяет предположить, что в этом сезоне она станет настоящей третьей силой в российском женском катании — как по результатам, так и по размеру армии поклонников.
Третьей россиянкой в Лавале станет 15-летняя Дарья Паненкова. По юниорам Дарья выступала в группе Тутберидзе и с ней же готовилась к своему первому взрослому сезону, однако летом ушла от Этери Георгиевны к Анне Царёвой. Говорят, что со скандалом. Правда, случился переход уже после постановки программ, так что на первом в карьере взрослом этапе
Представительница Казахстана после пяти лет работы под руководством Орсера этим летом повторила маршрут Медведевой, но только в обратном направлении — Лиза вернулась в группу Тутберидзе, в которой уже занималась в начале карьеры. А ещё конкуренцию россиянкам составят не самые титулованные канадки, японки и американки, так что полностью российский пьедестал не станет сенсацией.
Алексей Адамов