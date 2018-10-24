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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Устаревшая или обновлённая? Что будет с Женей Медведевой в Канаде

Хотя это вообще не важно. Потому что её в любом случае будут унижать и превозносить.

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Источник: РИА "Новости"

Вот и дождались. 26 октября в канадском Лавале стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию — 2018, и там же состоится долгожданное возвращение Евгении Медведевой.

Конечно, второй этап серии Гран-при — это не бой Хабиба с Конором, но тысячи любителей спорта в ночь с субботы на воскресенье не сомкнут глаз, чтобы в прямом эфире увидеть короткую программу обновлённой королевы фигурного катания.
Или устаревшей?

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Вторая ступень Медведевой

Трон Медведевой сильно зашатался после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане от Алины Загитовой. Евгения ушла в подполье, сменила тренера и страну проживания. Всё — чтобы удержать ускользающее лидерство. Вот уже и организаторы ставят на московский этап Гран-при Загитову, как бы подчёркивая, в ком видят новую икону женского одиночного катания. Медведевой же достался второй этап серии — Skate Canada. Символично, учитывая новое место жизни и тренировок двукратной чемпионки мира.

Уже через несколько месяцев звание первой скрипки среди «одиночниц» может быть утеряно Евгенией навсегда. Но хейтерам нашей чемпионки рано потирать руки: после канадского этапа этого не произойдёт. Как бы Женя там ни выступила.

Поражение не катастрофа

Не стоит забывать, что предстоящий этап Гран-при не станет для Медведевой первым турниром сезона. Она уже выступила пусть и на не самом престижном, зато вполне официальном Autumn Classic. Выступила и проиграла. Впервые в карьере её обошла иностранная фигуристка — американка Брэйди Теннел. Оба проката, особенно произвольная программы, были далеки от того невероятного уровня, к которому Евгения приучила болельщиков в предыдущих сезонах. Но на самом деле ничего страшного не произошло. Было бы странно, если Медведева сразу бы начала крушить соперниц, будто не было болезненного разрыва с тренером, переезда на другой конец света и тяжёлой работы по смене стиля.

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Однако болельщики возвели обыкновенный предсезонный турнир в ранг показательного и принялись делать выводы о готовности Жени к сезону. Каждый увидел то, что хотел увидеть. Одни поспешили назвать переход Медведевой в группу Орсера провалом, а её новое катание — скучным, серым и тяжёлым. Другие же, напротив рассмотрели позитивные изменения и уверены, что ошибки — явление временное.

Конечно, этап Гран-при гораздо значимее «Осенней классики», но и его итоги стоит оценивать строго как промежуточные. Это лишь ступень на пути к главным стартам сезона.

Именно от финала Гран-при, чемпионата России и чемпионатов Европы и мира будет зависеть будущее Евгении Медведевой, только там станет ясно, вытащила она счастливый билет, выбрав Брайана Орсера, либо загубила карьеру. Любители фигурного катания хотят получить ответы на все вопросы здесь и сейчас, но в Лавале этого не случится.

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Вечная Лиза

При этом соревнования в Лавале будут важны для Медведевой как в плане обретения новой себя, так и в ракурсе борьбы за место в финале серии. Женя выглядит фаворитом Skate Canada, но соперницы у неё будут более чем достойные.

Прежде всего, стоит отметить Елизавету Туктамышеву. Подопечная Алексея Мишина выступает так давно, что в глазах многих выглядит ветераном, а ведь ей всего 21 год. Лиза показывает то самое женственное и экспрессивное катание, за отсутствие которого ругают юниорок Тутберидзе, поражающих публику четверными прыжками. Туктамышева здорово начала сезон, выиграв Кубок Ломбардии в Италии и «челленджер» в Финляндии. Форма чемпионки мира 2015 года позволяет предположить, что в этом сезоне она станет настоящей третьей силой в российском женском катании — как по результатам, так и по размеру армии поклонников.

Сбежавшая от Орсера

Третьей россиянкой в Лавале станет 15-летняя Дарья Паненкова. По юниорам Дарья выступала в группе Тутберидзе и с ней же готовилась к своему первому взрослому сезону, однако летом ушла от Этери Георгиевны к Анне Царёвой. Говорят, что со скандалом. Правда, случился переход уже после постановки программ, так что на первом в карьере взрослом этапе Гран-при Паненкова будет выступать на багаже Тутберидзе.

Среди иностранных фигуристок, заявленных для участия во втором этапе Гран-при, наиболее интересно будет понаблюдать за Элизабет Турсынбаевой.

Представительница Казахстана после пяти лет работы под руководством Орсера этим летом повторила маршрут Медведевой, но только в обратном направлении — Лиза вернулась в группу Тутберидзе, в которой уже занималась в начале карьеры. А ещё конкуренцию россиянкам составят не самые титулованные канадки, японки и американки, так что полностью российский пьедестал не станет сенсацией.

Алексей Адамов

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