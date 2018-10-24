Депрессия накрыла фигурное катание. Среди жертв россиянки и североамериканки
Рассказываем о проблемах Сотниковой, Вагнер, Голд, Липницкой и Дэйлман.
Рассказываем о проблемах Сотниковой, Вагнер, Голд, Липницкой и Дэйлман.
С 26-го по 28-е октября в Канаде состоится второй этап серии
К этой компанию могла примкнуть и олимпийская чемпионка командного турнира в Пхенчхане канадка Габриэль Дэйлман, которая изначально была заявлена на Skate Canada. Но фигуристка решила взять перерыв в тренировках для восстановления своего психического состояния.
Как недавно отметила Татьяна Тарасова в интервью Sport24, «у нескольких североамериканских фигуристок психика настолько истончилась, что они ложатся в клинические отделения для лечения от депрессии». Многие специалисты связывают это с конвейером учениц Тутберидзе, которые прыгают четверные прыжки уже в 13 лет. Соперницы не выдерживают нагрузок, которые задают россиянки, начинают расстраиваться, копаться в себе, в следствие чего пропадает мотивация продолжать выступления. Рассказываем о пяти самых известных случаях.
Габриэль Дэйлман (Канада)
Главные достижения: чемпионка командного турнира ОИ-2018, бронзовый призер ЧМ-2017.
В 16 лет Габриэль выступала на Играх-2014, став одной из самых молодых фигуристок того турнира. Для дебюта результат получился неплохим — 17-е место (у первого номера канадской сборной Кэйтлин Осмонд — 13-й результат). В отсутствие Осмонд по ходу постолимпийского сезона Дэйлман становится ведущей канадской фигуристкой, постоянно улучшает свои результаты, уверенно выигрывает чемпионат Канады. Но на ЧМ-2015 не справляется с волнением и становится лишь 21-й. В сезоне 15/16 уступает титул чемпионки страны Ален Шартран, на международных турнирах сплошные разочарования.
Предолимпийский сезон приносит Дэйлман первую медаль ЧМ, но она снова позади Осмонд. Весной 2017-го переносит операцию
На протяжении всей своей карьеры Дэйлман несколько раз признавалась в проблемах с внутренним мироощущением. Стрессы, депрессии изрядно пошатнули ее психологическое состояние. И в октябре этого года Габриэль решила взять паузу в карьере, чтобы сконцентрироваться на своем психическом здоровье.
Аделина Сотникова (Россия)
Главные достижения: чемпионка ОИ-2014, двукратный серебряный призер ЧЕ (2013, 2014).
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в одиночном катании
К этому времени в российском фигурном катании появились новые звезды: Евгения Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая. Хотя Аделина и попала в список запасных на ЧЕ и ЧМ, сезон 15/16 для нее был закончен. Сотникова вновь приняла участие в телепроекте, на этот раз — «Ледниковый период 2016», где победила, выступая в паре с Александром Соколовским. О возвращении на прежний уровень теперь думать не приходится: сильные соперницы, технические сложности. А после упоминания в докладе Макларена фамилии Сотниковой нервы спортсменки оказались натянуты до предела. Позже МОК от обвинений отказался, но стресс фигуристка испытала сильный. Официального объявления о завершении карьеры еще не было, Аделина говорила лишь о пропуске сезона. Но признается, что иногда сама не понимает, зачем и для кого старается.
— Случаются дни, когда накатывает депрессия. Начинаются головные боли. Ловлю себя на мысли, что мне ничего не хочется, ведь внутри полное опустошение. Это связано с тем, что я очень энергичный человек и в любое дело вкладываю всю свою душу, отдаю людям свои силы и эмоции. А вот где мне брать эмоциональную подпитку? До сих пор не нашла ответа на этот вопрос, — Аделина Сотникова в интервью RT.
Эшли Вагнер (США)
Главные достижения: бронзовый призер командного турнира ОИ-2014, серебряный призер ЧМ-2016.
Первым личным успехом Вагнер стало золото чемпионата четырех континентов-2012 (турнир для неевропейцев). В следующем сезоне начинается уникальная серия: четыре года подряд Эшли попадает в финал
Предолимпийский сезон проходит менее удачно: после победы на первом этапе
— Я с трудом могла встать с постели, мой организм едва функционировал. Я была очень разочарована собой и позволила одному событию в жизни подорвать мою веру в себя, в мое мироощущение, в чувство собственной значимости.
Я открылась семье, друзьям, рассказала им о том, как я себя чувствую, насколько упала моя самооценка. Люди, которые меня окружают, подтолкнули меня к тому, что мне нужно обратиться за профессиональной помощью. Сейчас мне уже гораздо лучше. Я не исцелилась на сто процентов, работа продолжается изо дня в день. Сейчас я собираю инструменты, чтобы помочь себе стать лучше, — рассказала Эшли в своем Instagram.
Юлия Липницкая (Россия)
Главные достижения: чемпионка командного турнира ОИ-2014, серебряный призер ЧМ-2014, победительница ЧЕ-2014.
Карьера самой юной победительницы ОИ и ЧЕ в истории фигурного катания очень резко пошла по наклонной. Обрушившаяся слава ее сломала. Приглашения на многочисленные мероприятия, участия в телешоу — все это отняло слишком много сил.
— Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом, — Юлия Липницкая в интервью Федерации фигурного катания.
В постолимпийский сезон она в последний раз попала в финал
Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Но так было нужно.
Сейчас Юля комментирует фигурное катания, переключилась на тренерскую работу. Но в памяти болельщиков она навсегда останется той самой девочкой в красном платье, катающейся под «Список Шиндлера».
Грейси Голд (США)
Главные достижения: бронзовый призер командного турнира ОИ-2014, двукратная чемпионка мира в команде (2013, 2015).
Карьера Грейси Голд долгое время напоминала сказку. Став второй на юниорском ЧМ-2012, уступив лишь Липницкой, уже в следующем сезоне Грейси получает право выступать на взрослых этапах
В постолимпийском сезоне Голд удачно выступает на этапах
Сезон 2015/16 должен был стать лучшим в карьере Голд: она впервые попала в финал
Следующий сезон стал настоящим разочарованием: появились проблемы с лишним весом,
— Я глубоко опечалена пропуском серии
Пропуск олимпийского сезона помог Грейси вернуть в себе уверенность. Недавно стало известно, что Голд заявлена на этап Гран-при-2018 в Москве. У россиян появится уникальная возможность первыми увидеть старт американской красавицы после годичного перерыва. Именно 5 лет назад российский этап
Владимир Афанасьев