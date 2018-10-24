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15:44 (мск), источник: Sport24

Депрессия накрыла фигурное катание. Среди жертв россиянки и североамериканки

Рассказываем о проблемах Сотниковой, Вагнер, Голд, Липницкой и Дэйлман.

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Источник: Sport24

С 26-го по 28-е октября в Канаде состоится второй этап серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования одиночниц — гвоздь программы, ведь за топ-3 будут бороться двукратная чемпионка мира, серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и новая ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан.

К этой компанию могла примкнуть и олимпийская чемпионка командного турнира в Пхенчхане канадка Габриэль Дэйлман, которая изначально была заявлена на Skate Canada. Но фигуристка решила взять перерыв в тренировках для восстановления своего психического состояния.

Как недавно отметила Татьяна Тарасова в интервью Sport24, «у нескольких североамериканских фигуристок психика настолько истончилась, что они ложатся в клинические отделения для лечения от депрессии». Многие специалисты связывают это с конвейером учениц Тутберидзе, которые прыгают четверные прыжки уже в 13 лет. Соперницы не выдерживают нагрузок, которые задают россиянки, начинают расстраиваться, копаться в себе, в следствие чего пропадает мотивация продолжать выступления. Рассказываем о пяти самых известных случаях.

Габриэль Дэйлман (Канада)

Главные достижения: чемпионка командного турнира ОИ-2018, бронзовый призер ЧМ-2017.

В 16 лет Габриэль выступала на Играх-2014, став одной из самых молодых фигуристок того турнира. Для дебюта результат получился неплохим — 17-е место (у первого номера канадской сборной Кэйтлин Осмонд — 13-й результат). В отсутствие Осмонд по ходу постолимпийского сезона Дэйлман становится ведущей канадской фигуристкой, постоянно улучшает свои результаты, уверенно выигрывает чемпионат Канады. Но на ЧМ-2015 не справляется с волнением и становится лишь 21-й. В сезоне 15/16 уступает титул чемпионки страны Ален Шартран, на международных турнирах сплошные разочарования.

Предолимпийский сезон приносит Дэйлман первую медаль ЧМ, но она снова позади Осмонд. Весной 2017-го переносит операцию из-за кисты в брюшной полости, вследствие чего срывается тренировочный процесс. Чемпионат Канады-2018 Дэйлман выигрывает, несмотря на плохое самочувствие. В Пхенчхане помогает сборной выиграть командный турнир, но заваливает личные выступления — становится лишь 15-й (у Осмонд — бронза).

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На протяжении всей своей карьеры Дэйлман несколько раз признавалась в проблемах с внутренним мироощущением. Стрессы, депрессии изрядно пошатнули ее психологическое состояние. И в октябре этого года Габриэль решила взять паузу в карьере, чтобы сконцентрироваться на своем психическом здоровье.

Аделина Сотникова (Россия)

Главные достижения: чемпионка ОИ-2014, двукратный серебряный призер ЧЕ (2013, 2014).

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в одиночном катании из-за двух подряд травм ноги пропустила как постолимпийский ЧМ, так и весь сезон 14/15. В феврале 2015 года приняла участие в телепроекте «Танцы со звездами», где в паре с Глебом Савченко заняла второе место. В следующем сезоне попытка вернуться на международный уровень не увенчалась успехом: на этапе турнира серии «челленджер» она стала второй, но на национальном чемпионате — лишь 6-й.

К этому времени в российском фигурном катании появились новые звезды: Евгения Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая. Хотя Аделина и попала в список запасных на ЧЕ и ЧМ, сезон 15/16 для нее был закончен. Сотникова вновь приняла участие в телепроекте, на этот раз — «Ледниковый период 2016», где победила, выступая в паре с Александром Соколовским. О возвращении на прежний уровень теперь думать не приходится: сильные соперницы, технические сложности. А после упоминания в докладе Макларена фамилии Сотниковой нервы спортсменки оказались натянуты до предела. Позже МОК от обвинений отказался, но стресс фигуристка испытала сильный. Официального объявления о завершении карьеры еще не было, Аделина говорила лишь о пропуске сезона. Но признается, что иногда сама не понимает, зачем и для кого старается.

— Случаются дни, когда накатывает депрессия. Начинаются головные боли. Ловлю себя на мысли, что мне ничего не хочется, ведь внутри полное опустошение. Это связано с тем, что я очень энергичный человек и в любое дело вкладываю всю свою душу, отдаю людям свои силы и эмоции. А вот где мне брать эмоциональную подпитку? До сих пор не нашла ответа на этот вопрос, — Аделина Сотникова в интервью RT.

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Эшли Вагнер (США)

Главные достижения: бронзовый призер командного турнира ОИ-2014, серебряный призер ЧМ-2016.

Первым личным успехом Вагнер стало золото чемпионата четырех континентов-2012 (турнир для неевропейцев). В следующем сезоне начинается уникальная серия: четыре года подряд Эшли попадает в финал Гран-при, три раза в топ-3. На Играх в Сочи помогает своей сборной завоевать бронзовую медаль, в личном первенстве показывает 7-й результат. Постоянно улучшая свои результаты, на домашнем ЧМ-2016 завоевывает серебряную медаль, вырвав второе место у Анны Погорилой, а уступив только Евгении Медведевой. Эшли стала первой американкой за 10 лет, которой удалось завоевать медаль ЧМ.

Предолимпийский сезон проходит менее удачно: после победы на первом этапе Гран-при Вагнер проваливает следующий и не попадает в финал, на национальном чемпионате становится второй, на ЧМ — седьмой. Но главная трагедия случилась на чемпионате Америки-2018, где Эшли стала четвертой и не попала на ОИ-2018, что послужило поводом для возниконовения депрессии.

— Я с трудом могла встать с постели, мой организм едва функционировал. Я была очень разочарована собой и позволила одному событию в жизни подорвать мою веру в себя, в мое мироощущение, в чувство собственной значимости.

Я открылась семье, друзьям, рассказала им о том, как я себя чувствую, насколько упала моя самооценка. Люди, которые меня окружают, подтолкнули меня к тому, что мне нужно обратиться за профессиональной помощью. Сейчас мне уже гораздо лучше. Я не исцелилась на сто процентов, работа продолжается изо дня в день. Сейчас я собираю инструменты, чтобы помочь себе стать лучше, — рассказала Эшли в своем Instagram.

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Юлия Липницкая (Россия)

Главные достижения: чемпионка командного турнира ОИ-2014, серебряный призер ЧМ-2014, победительница ЧЕ-2014.

Карьера самой юной победительницы ОИ и ЧЕ в истории фигурного катания очень резко пошла по наклонной. Обрушившаяся слава ее сломала. Приглашения на многочисленные мероприятия, участия в телешоу — все это отняло слишком много сил.

— Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом, — Юлия Липницкая в интервью Федерации фигурного катания.

В постолимпийский сезон она в последний раз попала в финал Гран-при, где стала лишь пятой. На чемпионате России заняла 9-е место, что означало завершение сезона. Юля не собиралась сдаваться, меняла тренеров, попадала в топ-3 на различных «челленджерах». Но спортсменка росла, появился лишний вес, что не могло не сказаться на исполнении сложных прыжков. Строгие диеты, изнурительные тренировки, затяжная депрессия привели к тому, что у фигуристки обнаружилась анорексия. Юля улетела лечиться в Израиль. Вернувшись, Липницкая объявила о завершении карьеры.

Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Но так было нужно.
Юлия Липницкая.

Сейчас Юля комментирует фигурное катания, переключилась на тренерскую работу. Но в памяти болельщиков она навсегда останется той самой девочкой в красном платье, катающейся под «Список Шиндлера».

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Грейси Голд (США)

Главные достижения: бронзовый призер командного турнира ОИ-2014, двукратная чемпионка мира в команде (2013, 2015).

Карьера Грейси Голд долгое время напоминала сказку. Став второй на юниорском ЧМ-2012, уступив лишь Липницкой, уже в следующем сезоне Грейси получает право выступать на взрослых этапах Гран-при. На первом своем взрослом чемпионате страны она становится второй, через год — первой, и едет на Игры в Сочи, где помогает команде завоевать бронзу, а в личном турнире становится четвертой.

В постолимпийском сезоне Голд удачно выступает на этапах Гран-при, на ЧМ-2015, после восьмого места в короткой программе выдает феноменальный прокат в произвольной и в итоговом протоколе становится четвертой.

Сезон 2015/16 должен был стать лучшим в карьере Голд: она впервые попала в финал Гран-при, вновь выиграла чемпионат страны. Но на ЧМ-2016 случилась трагедия: выдав сумасшедший прокат в короткой программе (позади осталась даже Медведева!), Грейси допустила несколько ошибок в произвольной и снова стала четвертой. Мировое первенство выиграла Медведева, а Голд задумывалась о перерыве в карьере, но решила продолжить.

Следующий сезон стал настоящим разочарованием: появились проблемы с лишним весом, из-за чего постоянно срываются прыжки, ни одного попадания в топ-4 на всех турнирах, в которых принимала участие, включая национальный чемпионат, где Голд стала шестой и не попала в сборную для участия в чемпионате мира. Грейси меняет тренера, ставит новые программы, но в начале сезона 2017/18 неожиданно снимается со всех этапов Гран-при, а некоторое время спустя объявляет о пропуске целого сезона.

— Я глубоко опечалена пропуском серии Гран-при, но я знаю, что это только к лучшему. В данный момент я нахожусь на лечении от депрессии, чувства тревоги и расстройства приема пищи. У меня не будет достаточно времени на тренировки, и я не смогу выступать на том уровне, на каком мне бы хотелось. Мне больно не соревноваться в олимпийском сезоне, но я знаю, что это к лучшему. Я желаю всем атлетам удачи и буду за них болеть. Я хочу поблагодарить всех за постоянную любовь и поддержку. Это очень много для меня значит, — говорила Грейси Голд в начале прошлого сезона.

Пропуск олимпийского сезона помог Грейси вернуть в себе уверенность. Недавно стало известно, что Голд заявлена на этап Гран-при-2018 в Москве. У россиян появится уникальная возможность первыми увидеть старт американской красавицы после годичного перерыва. Именно 5 лет назад российский этап Гран-при дал мощный толчок для развития карьеры Грейси, где она стала второй. Ждем рестарта!

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Владимир Афанасьев

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