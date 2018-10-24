Депрессия накрыла фигурное катание. Среди жертв россиянки и североамериканки

Источник: Sport24

С 26-го по 28-е октября в Канаде состоится второй этап серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования одиночниц — гвоздь программы, ведь за топ-3 будут бороться двукратная чемпионка мира, серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и новая ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан.

К этой компанию могла примкнуть и олимпийская чемпионка командного турнира в Пхенчхане канадка Габриэль Дэйлман, которая изначально была заявлена на Skate Canada. Но фигуристка решила взять перерыв в тренировках для восстановления своего психического состояния.

Как недавно отметила Татьяна Тарасова в интервью Sport24, «у нескольких североамериканских фигуристок психика настолько истончилась, что они ложатся в клинические отделения для лечения от депрессии». Многие специалисты связывают это с конвейером учениц Тутберидзе, которые прыгают четверные прыжки уже в 13 лет. Соперницы не выдерживают нагрузок, которые задают россиянки, начинают расстраиваться, копаться в себе, в следствие чего пропадает мотивация продолжать выступления. Рассказываем о пяти самых известных случаях.

Габриэль Дэйлман (Канада)

Главные достижения: чемпионка командного турнира ОИ-2018, бронзовый призер ЧМ-2017.

В 16 лет Габриэль выступала на Играх-2014, став одной из самых молодых фигуристок того турнира. Для дебюта результат получился неплохим — 17-е место (у первого номера канадской сборной Кэйтлин Осмонд — 13-й результат). В отсутствие Осмонд по ходу постолимпийского сезона Дэйлман становится ведущей канадской фигуристкой, постоянно улучшает свои результаты, уверенно выигрывает чемпионат Канады. Но на ЧМ-2015 не справляется с волнением и становится лишь 21-й. В сезоне 15/16 уступает титул чемпионки страны Ален Шартран, на международных турнирах сплошные разочарования.

Предолимпийский сезон приносит Дэйлман первую медаль ЧМ, но она снова позади Осмонд. Весной 2017-го переносит операцию из-за кисты в брюшной полости, вследствие чего срывается тренировочный процесс. Чемпионат Канады-2018 Дэйлман выигрывает, несмотря на плохое самочувствие. В Пхенчхане помогает сборной выиграть командный турнир, но заваливает личные выступления — становится лишь 15-й (у Осмонд — бронза).

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На протяжении всей своей карьеры Дэйлман несколько раз признавалась в проблемах с внутренним мироощущением. Стрессы, депрессии изрядно пошатнули ее психологическое состояние. И в октябре этого года Габриэль решила взять паузу в карьере, чтобы сконцентрироваться на своем психическом здоровье.

Аделина Сотникова (Россия)

Главные достижения: чемпионка ОИ-2014, двукратный серебряный призер ЧЕ (2013, 2014).

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в одиночном катании из-за двух подряд травм ноги пропустила как постолимпийский ЧМ, так и весь сезон 14/15. В феврале 2015 года приняла участие в телепроекте «Танцы со звездами», где в паре с Глебом Савченко заняла второе место. В следующем сезоне попытка вернуться на международный уровень не увенчалась успехом: на этапе турнира серии «челленджер» она стала второй, но на национальном чемпионате — лишь 6-й.

К этому времени в российском фигурном катании появились новые звезды: Евгения Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая. Хотя Аделина и попала в список запасных на ЧЕ и ЧМ, сезон 15/16 для нее был закончен. Сотникова вновь приняла участие в телепроекте, на этот раз — «Ледниковый период 2016», где победила, выступая в паре с Александром Соколовским. О возвращении на прежний уровень теперь думать не приходится: сильные соперницы, технические сложности. А после упоминания в докладе Макларена фамилии Сотниковой нервы спортсменки оказались натянуты до предела. Позже МОК от обвинений отказался, но стресс фигуристка испытала сильный. Официального объявления о завершении карьеры еще не было, Аделина говорила лишь о пропуске сезона. Но признается, что иногда сама не понимает, зачем и для кого старается.

— Случаются дни, когда накатывает депрессия. Начинаются головные боли. Ловлю себя на мысли, что мне ничего не хочется, ведь внутри полное опустошение. Это связано с тем, что я очень энергичный человек и в любое дело вкладываю всю свою душу, отдаю людям свои силы и эмоции. А вот где мне брать эмоциональную подпитку? До сих пор не нашла ответа на этот вопрос, — Аделина Сотникова в интервью RT.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bn-6xc-H7Ye/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-21T09:27:06+00:00">21 Сен 2018 в 2:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эшли Вагнер (США)

Главные достижения: бронзовый призер командного турнира ОИ-2014, серебряный призер ЧМ-2016.

Первым личным успехом Вагнер стало золото чемпионата четырех континентов-2012 (турнир для неевропейцев). В следующем сезоне начинается уникальная серия: четыре года подряд Эшли попадает в финал Гран-при, три раза в топ-3. На Играх в Сочи помогает своей сборной завоевать бронзовую медаль, в личном первенстве показывает 7-й результат. Постоянно улучшая свои результаты, на домашнем ЧМ-2016 завоевывает серебряную медаль, вырвав второе место у Анны Погорилой, а уступив только Евгении Медведевой. Эшли стала первой американкой за 10 лет, которой удалось завоевать медаль ЧМ.

Предолимпийский сезон проходит менее удачно: после победы на первом этапе Гран-при Вагнер проваливает следующий и не попадает в финал, на национальном чемпионате становится второй, на ЧМ — седьмой. Но главная трагедия случилась на чемпионате Америки-2018, где Эшли стала четвертой и не попала на ОИ-2018, что послужило поводом для возниконовения депрессии.

— Я с трудом могла встать с постели, мой организм едва функционировал. Я была очень разочарована собой и позволила одному событию в жизни подорвать мою веру в себя, в мое мироощущение, в чувство собственной значимости.

Я открылась семье, друзьям, рассказала им о том, как я себя чувствую, насколько упала моя самооценка. Люди, которые меня окружают, подтолкнули меня к тому, что мне нужно обратиться за профессиональной помощью. Сейчас мне уже гораздо лучше. Я не исцелилась на сто процентов, работа продолжается изо дня в день. Сейчас я собираю инструменты, чтобы помочь себе стать лучше, — рассказала Эшли в своем Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiPo2fMAh96/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiPo2fMAh96/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiPo2fMAh96/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ashley Wagner (@ashwagner2010)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-01T18:09:13+00:00">1 Май 2018 в 11:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Юлия Липницкая (Россия)

Главные достижения: чемпионка командного турнира ОИ-2014, серебряный призер ЧМ-2014, победительница ЧЕ-2014.

Карьера самой юной победительницы ОИ и ЧЕ в истории фигурного катания очень резко пошла по наклонной. Обрушившаяся слава ее сломала. Приглашения на многочисленные мероприятия, участия в телешоу — все это отняло слишком много сил.

— Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом, — Юлия Липницкая в интервью Федерации фигурного катания.

В постолимпийский сезон она в последний раз попала в финал Гран-при, где стала лишь пятой. На чемпионате России заняла 9-е место, что означало завершение сезона. Юля не собиралась сдаваться, меняла тренеров, попадала в топ-3 на различных «челленджерах». Но спортсменка росла, появился лишний вес, что не могло не сказаться на исполнении сложных прыжков. Строгие диеты, изнурительные тренировки, затяжная депрессия привели к тому, что у фигуристки обнаружилась анорексия. Юля улетела лечиться в Израиль. Вернувшись, Липницкая объявила о завершении карьеры.

Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Но так было нужно. Юлия Липницкая.

Сейчас Юля комментирует фигурное катания, переключилась на тренерскую работу. Но в памяти болельщиков она навсегда останется той самой девочкой в красном платье, катающейся под «Список Шиндлера».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BotjI3mAe2A/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BotjI3mAe2A/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BotjI3mAe2A/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Figureskating girls (@top_figureskating_girls)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-09T12:04:53+00:00">9 Окт 2018 в 5:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Грейси Голд (США)

Главные достижения: бронзовый призер командного турнира ОИ-2014, двукратная чемпионка мира в команде (2013, 2015).

Карьера Грейси Голд долгое время напоминала сказку. Став второй на юниорском ЧМ-2012, уступив лишь Липницкой, уже в следующем сезоне Грейси получает право выступать на взрослых этапах Гран-при. На первом своем взрослом чемпионате страны она становится второй, через год — первой, и едет на Игры в Сочи, где помогает команде завоевать бронзу, а в личном турнире становится четвертой.

В постолимпийском сезоне Голд удачно выступает на этапах Гран-при, на ЧМ-2015, после восьмого места в короткой программе выдает феноменальный прокат в произвольной и в итоговом протоколе становится четвертой.

Сезон 2015/16 должен был стать лучшим в карьере Голд: она впервые попала в финал Гран-при, вновь выиграла чемпионат страны. Но на ЧМ-2016 случилась трагедия: выдав сумасшедший прокат в короткой программе (позади осталась даже Медведева!), Грейси допустила несколько ошибок в произвольной и снова стала четвертой. Мировое первенство выиграла Медведева, а Голд задумывалась о перерыве в карьере, но решила продолжить.

Следующий сезон стал настоящим разочарованием: появились проблемы с лишним весом, из-за чего постоянно срываются прыжки, ни одного попадания в топ-4 на всех турнирах, в которых принимала участие, включая национальный чемпионат, где Голд стала шестой и не попала в сборную для участия в чемпионате мира. Грейси меняет тренера, ставит новые программы, но в начале сезона 2017/18 неожиданно снимается со всех этапов Гран-при, а некоторое время спустя объявляет о пропуске целого сезона.

— Я глубоко опечалена пропуском серии Гран-при, но я знаю, что это только к лучшему. В данный момент я нахожусь на лечении от депрессии, чувства тревоги и расстройства приема пищи. У меня не будет достаточно времени на тренировки, и я не смогу выступать на том уровне, на каком мне бы хотелось. Мне больно не соревноваться в олимпийском сезоне, но я знаю, что это к лучшему. Я желаю всем атлетам удачи и буду за них болеть. Я хочу поблагодарить всех за постоянную любовь и поддержку. Это очень много для меня значит, — говорила Грейси Голд в начале прошлого сезона.

Пропуск олимпийского сезона помог Грейси вернуть в себе уверенность. Недавно стало известно, что Голд заявлена на этап Гран-при-2018 в Москве. У россиян появится уникальная возможность первыми увидеть старт американской красавицы после годичного перерыва. Именно 5 лет назад российский этап Гран-при дал мощный толчок для развития карьеры Грейси, где она стала второй. Ждем рестарта!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BDyXytaLAjY/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDyXytaLAjY/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BDyXytaLAjY/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Gracie Gold (@graciegold95)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-04T17:40:21+00:00">4 Апр 2016 в 10:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.