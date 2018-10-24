Ягудин: Не могу выразить симпатию ни к Медведевой, ни к Загитовой
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о противостоянии российских спортсменок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о противостоянии российских спортсменок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
«Эта ситуация равносильна моей в своё время. Два хороших спортсмена оказались на одной ледовой площадке. Даже если Женю и Алину на разных льдах тренировать, всё равно они встретятся на турнире, а это очень сложно для тренера. Действительно, Этери Тутберидзе не позавидуешь. У неё огромное число молодых девчонок, которые также будут бороться с той же Загитовой в чемпионате России.
Да, Женя поняла, что нужно