Ягудин: Не могу выразить симпатию ни к Медведевой, ни к Загитовой

«Эта ситуация равносильна моей в своё время. Два хороших спортсмена оказались на одной ледовой площадке. Даже если Женю и Алину на разных льдах тренировать, всё равно они встретятся на турнире, а это очень сложно для тренера. Действительно, Этери Тутберидзе не позавидуешь. У неё огромное число молодых девчонок, которые также будут бороться с той же Загитовой в чемпионате России.

Да, Женя поняла, что нужно что-то новое, может, просто не хотела тренироваться с Алиной на одном льду. К чему это всё приведёт, я не знаю. Я не могу выразить симпатию ни к одной, ни к другой. Я знаю конкретику, а она состоит в том, что Алина Загитова честно выиграла Олимпийские игры—2018. Олимпиада великолепна тем, что там абсолютно другое волнение, и давление в том числе", — цитирует Ягудина SportX.kz.