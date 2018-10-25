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10:27 (мск), источник: Газета.Ру

Возвращение Императрицы: Туктамышева даст бой Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева по прозвищу Императрица в новом сезоне уже дважды стояла на высшей ступени пьедестала — на турнирах в Италии и Финляндии. Теперь 21-летней чемпионке мира предстоит выступление на этапе Гран-при Skate Canada, где она будет конкурировать со своей соотечественницей Евгенией Медведевой.

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Источник: РИА "Новости"

Елизавета Туктамышева, одна из главных звезд российского фигурного катания в новом сезоне, выступит на втором этапе Гран-при — Skate Canada. Соревнования пройдут в канадском Лавале с 26 по 28 октября.

От России на Skate Canada выступит один представитель мужского одиночного катания, три девушки, два танцевальных дуэта и одна спортивная пара:

Мужчины: Александр Самарин.
Женщины: Евгения Медведева, Дарья Паненкова, Елизавета Туктамышева.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
Танцевальные пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин.

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Для 21-летней Туктамышевой турнир в Канаде станет третьим в сезоне. Ранее россиянка одержала победу на Lombardia Trophy в Бергамо, набрав 206,07 балла по сумме двух программ, а позже победила на соревнованиях в финском Эспоо Finlandia Trophy (202,85 балла), в обеих программах прыгнув тройной аксель.

«Не могу сказать, что у меня как-то поменялось мировоззрение после этих двух стартов, но я стала увереннее в себе. Все-таки я уже давно первое место не занимала», — рассказала Туктамышева в программе «Время суток».

Возвращение к тройному акселю может стать для Туктамышевой серьезной точкой опоры в текущем сезоне.

Елизавета призналась, что ее самые счастливые эмоции ушедшего лета связаны именно с этим прыжком.

Каждый человек чувствует прыжок по-своему, и когда я его потеряла, то даже в мыслях не могла его исполнить. Я понимала: что-то не так. А тут я его почувствовала и дала себе указание ни в коем случае не потерять это ощущение.
Елизавета Туктамышева

«Начали тренировать прыжок в конце прошлого сезона. Я поймала ощущение, которое должно быть в этом прыжке. Каждый человек чувствует прыжок по-своему, и когда я его потеряла, то даже в мыслях не могла его исполнить. Я понимала: что-то не так. А тут я его почувствовала и дала себе указание ни в коем случае не потерять это ощущение», — рассказывала фигуристка.

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Главными звездами российского фигурного катания по-прежнему остаются Евгения Медведева и Алина Загитова. И если с ученицей Этери Тутберидзе Туктамышева в Канаде не встретится, то с другой своей соотечественницей она сможет поконкурировать. Императрица к конкуренции со своими юными коллегами относится с улыбкой.

«Пусть весь мир следит за ними, а я покатаюсь в сторонке. Когда ты выходишь на лед, то думаешь только о себе, а не о соперниках. Что касается Медведевой, то я не ставлю задачу поехать на Гран-при, чтобы победить кого-то конкретно. У меня нет цели сделать что-то экстраординарное для себя в Канаде, я хочу выступить лучше, чем в Финляндии. Я хочу настроиться так, чтобы иметь возможность выступать на более серьезных стартах, — подчеркнула Туктамышева.

Помимо спортивной стези, Туктамышева неожиданно заявила о себе в медиапространстве.

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Чемпионка мира в твиттере вступила в спор с волейболистом казанского «Зенита» Алексеем Спиридоновым и экс-первой ракеткой мира Евгением Кафельниковым, пообщавшись с коллегами в резком тоне. В частности, фигуристка пристыдила теннисиста за использование грубых слов при оценке боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Затем спортсмены обсудили клубные пристрастия, померились достижениями и завершили, как написала Туктамышева, «интеллектуальную беседу».

Поклонники фигуристки не остались в стороне инцидента: часть фанатов выражала уважение Елизавете за ее стойкость в общении с достаточно бесцеремонными Спиридоновым и Кафельниковым, а другая часть болельщиков выразила обеспокоенность ироничными ответами.

24 октября Туктамышева прибыла в Канаду для участия в этапе Гран-при. Спортсменка в своем инстаграме опубликовала видео из аэропорта и отеля. Теперь Елизавете предстоит финальный этап подготовки к прокатам.

21-летняя фигуристка в этом сезоне, можно сказать, восстала из пепла. После невыразительных прошлых сезонов, даже беря в расчет ее талант, из-за довольно внушительного возраста для фигурного катания Елизавету уже списывали со счетов — тем более на фоне конкуренции с Загитовой и Медведевой.

Однако своим катанием в текущем сезоне и двумя победами подряд Елизавета показала, что у нее не меньше амбиций, чем у вышеназванных спортсменок.

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Вместе с тройным акселем к Елизавете вернулась завидная уверенность, а ее выступления теперь искрятся желанием побеждать, что было видно еще на контрольных прокатах сборной России перед стартом сезона.

Возраст и опыт Туктамышевой дают ей преимущество в сравнении с Медведевой и Загитовой. Евгения продолжает осваиваться в новой для себя стране после болезненного поражения на Олимпиаде и ухода от Тутберидзе, а Загитова в силу юности вынуждена подстраиваться под физиологические изменения. Елизавета с юмором воспринимает разговоры о Медведевой и Загитовой и своем положении «темной лошадки». Она понимает, что способна конкурировать с юными звездами, даже не имея за плечами такой прессы, как у Алины и Евгении.

«Я знаю, что предыдущие сезоны были не самыми удачными для меня, но я начинаю новый сезон позитивно и буду очень стараться для вас, мои дорогие друзья, фанаты и поклонники», — заверила Туктамышева перед началом сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Борисов

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