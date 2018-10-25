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18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева показала, как живет и тренируется в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева дала интервью японскому каналу AsahiTV. Она показала, как живет и тренируется в Канаде.

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Ранее Медведева тренировалась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она заняла второе место вслед за Алиной Загитовой, спортсменка стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

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