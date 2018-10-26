Чемпионки мира по фигурному катанию Медведева и Туктамышева поспорят за победу в Канаде

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу этап Гран-при «Скейт Канада» начнется с коротких программ в мужском одиночном катании и у спортивных пар. Днем позже на льду в Лавале вступят танцевальные пары и женщины. Медали будут разыграны в ночь с субботы на воскресенье.

Закрывать соревновательную программу предстоит фигуристкам, среди которых за первое место поборются упомянутые чемпионки мира. Туктамышева, ставшая сильнейшей на планете в 2015 году, ушла в тень Медведевой и Загитовой, которые стали безоговорочными лидерами женского катания, однако нынешний сезон она начала очень сильно, одержав уже две победы. Оба раза ей удавалось исполнить один из самых сложных прыжков в женском фигурном катании — тройной аксель. Именно он позволил фигуристке три года назад стать чемпионкой мира.

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Полученные Туктамышевой оценки говорят о том, что она на сегодня является второй в рейтинге сильнейших российских фигуристок. Первое место спортсменка уступает действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая на старте сезона установила новые мировые рекорды. Медведева также успела выступить в новом сезоне, тоже в Канаде, куда она перебралась после Олимпиады. Двукратная чемпионка мира лидировала по итогам короткой программы в Оквилле, но в произвольной допустила ряд ошибок и уступила Брэди Теннелл из США.

Раньше Медведева на взрослых международных турнирах иностранкам не проигрывала. Однако подготовка к нынешнему сезону у нее впервые проходила в столь экстремальных условиях: 18-летняя фигуристка поменяла тренера, хореографа и страну проживания. Медведева говорит о том, что главная ее цель — Олимпийские игры 2022 года в Пекине, поэтому особой ставки на этот постолимпийский сезон не делается.