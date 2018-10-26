Медведева рассказала о мыслях после поражения на Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

«Сразу же после того как объявили оценки, я поняла, что я не брошу фигурное катание ближайшие четыре года. Все-таки хотелось бы стать лучше, так как ради этого я и меняю свою жизнь. Маленькими шажочками, но двигаюсь вверх. Наверное, это самое главное качество, которому я научилась в Канаде», — заявила Медведева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/j9aSJKaFpjg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам фигуристки, после переезда в Канаду она решила изменить имидж. «Не знали, что делать, знакомых здесь было еще мало, ездить куда — не знали. Поэтому я просто сидела в комнате и сказала: “Мам, я хочу челку”. Встали, оделись, поехали и отрезали челку», — отметила она.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала обладательницей серебряной медали, уступив первое место соотечественнице Алине Загитовой. После Игр, в мае текущего года фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехала в Канаду. По словам российского тренера, после произвольного проката на ОИ Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову на юниорском уровне еще на год.