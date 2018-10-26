Туктамышева: Дружбы между мной и Сотниковой никогда не было

«Я понимаю, людям хочется о чем-то поговорить. Но если от меня ждут, что я сейчас начну рассказывать разные истории про то, как мы с Аделиной друг друга не любили, то мне, увы, нечем обрадовать», — отметила спортсменка.

«Понятно, что дружбы между нами никогда не было. Ее не может быть там, где есть реальное соперничество. Это либо самообман, либо игра на публику. Мы нормально общались. Никаких козней друг другу не строили. У меня была своя жизнь, у Аделины — своя. И я никогда не понимала, почему нас все время сравнивали. Мы же абсолютно разные по характеру, по стилю катания. У нас только год рождения общий», — заключила Туктамышева.