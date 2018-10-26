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15:58 (мск), источник: Газета.Ру

Туктамышева: Дружбы между мной и Сотниковой никогда не было

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой, передает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

СМИ утверждали, что девушки конфликтуют из-за конкуренции.

«Я понимаю, людям хочется о чем-то поговорить. Но если от меня ждут, что я сейчас начну рассказывать разные истории про то, как мы с Аделиной друг друга не любили, то мне, увы, нечем обрадовать», — отметила спортсменка.

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Также она подчеркнула, что, несмотря на отсутствие распрей, Сотникова не является близким для нее человеком.

«Понятно, что дружбы между нами никогда не было. Ее не может быть там, где есть реальное соперничество. Это либо самообман, либо игра на публику. Мы нормально общались. Никаких козней друг другу не строили. У меня была своя жизнь, у Аделины — своя. И я никогда не понимала, почему нас все время сравнивали. Мы же абсолютно разные по характеру, по стилю катания. У нас только год рождения общий», — заключила Туктамышева.

В октября фигуристка стала победительницей турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy.

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