Фигуристы Сипре/Джеймс выиграли короткую программу на Skate Canada с мировым рекордом
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре установили мировой рекорд в короткой программе в парном катании на втором этапе
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре установили мировой рекорд в короткой программе в парном катании на втором этапе
Джеймс и Сипре захватили лидерство после короткой программы, получив от судей 74,51 балла. Французы улучшили собственный результат (73,81), показанный на турнире в Канаде в сентябре.
Вторыми стали китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (72,00), замкнули тройку лучших канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (71,26), россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (64,57) заняли четвертое место.
Произвольную программу фигуристы покажут в субботу.