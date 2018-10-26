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23:19 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристы Сипре/Джеймс выиграли короткую программу на Skate Canada с мировым рекордом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре установили мировой рекорд в короткой программе в парном катании на втором этапе Гран-при, который проходит в Лавале (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

Джеймс и Сипре захватили лидерство после короткой программы, получив от судей 74,51 балла. Французы улучшили собственный результат (73,81), показанный на турнире в Канаде в сентябре.

Вторыми стали китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (72,00), замкнули тройку лучших канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (71,26), россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (64,57) заняли четвертое место.

Произвольную программу фигуристы покажут в субботу.

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