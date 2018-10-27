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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева: Ситуация с негативом в мою сторону помогла вырасти как личность

Перед стартом на первом для себя официальном турнире после Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новом увлечении.

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Источник: РИА "Новости"

«Пряжа и крючок, последнее время я стала очень много вязать. За день накапливается очень много эмоций, порой негативных эмоций. Тишина, спокойствие и некое даже одиночество в конце дня на протяжении пары часов действует очищающее, что ли.

Наверное, вся ситуация с негативом в мою сторону мне тоже помогла вырасти как личность. Повзрослеть, да! Я начала лучше видеть, разбираться в людях. Это нормально, что люди судят иногда предвзято, мы все такие.

Сезон-вызов — это громко сказано, конечно. Но то, что этот сезон будет для меня возможно самым необычным в карьере — это сто процентов, — сказала Медведева в эфире Первого канала.

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