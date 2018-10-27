Медведева: Ситуация с негативом в мою сторону помогла вырасти как личность
Перед стартом на первом для себя официальном турнире после Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новом увлечении.
Перед стартом на первом для себя официальном турнире после Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новом увлечении.
«Пряжа и крючок, последнее время я стала очень много вязать. За день накапливается очень много эмоций, порой негативных эмоций. Тишина, спокойствие и некое даже одиночество в конце дня на протяжении пары часов действует очищающее, что ли.
Наверное, вся ситуация с негативом в мою сторону мне тоже помогла вырасти как личность. Повзрослеть, да! Я начала лучше видеть, разбираться в людях. Это нормально, что люди судят иногда предвзято, мы все такие.