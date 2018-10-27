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15:11 (мск), источник: Р-Спорт

Авербух: Чудес не бывает, Медведеву ждет очень тяжелый сезон

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Дважды серебряному призеру Олимпийских игр, двукратной чемпионке мира российской фигуристке Евгении Медведевой необходимо быть готовой к очень тяжелому сезону, заявил РИА Новости экс-хореограф спортсменки Илья Авербух.

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Источник: РИА "Новости"

Медведева, после Игр в Пхенчхане ушедшая от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, упала во время исполнения короткой программы в пятницу на этапе Гран-при в канадском Лавале. Она набрала 60,83 балла и расположилась на седьмой строчке. С 74,22 баллами лидирует другая россиянка Елизавета Туктамышева. Произвольную программу одиночницы представят в субботу.

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«Я хочу поздравить Лизу, (ее тренера) Алексея Мишина. Тут можно даже какой-то пример, мостик с Женей перебросить. То есть мы часто говорим про возрастную историю. А Лиза показывает пример того, как карьера может быть достаточно долгой. А для Жени этот сезон, конечно, будет очень тяжелым, и это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Жени. Но чудес не бывает», — сказал Авербух по телефону.

«Сейчас совершенно другая система подготовки, другая психологическая нагрузка, изменения физиологического характера. Сейчас никакого криминала я не вижу. Конечно, все расстроены, но главное, чтобы Женя все это прошла. Я абсолютно уверен, что это еще не конец света», — продолжил собеседник агентства.

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