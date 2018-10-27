Авербух: Чудес не бывает, Медведеву ждет очень тяжелый сезон

Медведева, после Игр в Пхенчхане ушедшая от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, упала во время исполнения короткой программы в пятницу на этапе Гран-при в канадском Лавале. Она набрала 60,83 балла и расположилась на седьмой строчке. С 74,22 баллами лидирует другая россиянка Елизавета Туктамышева. Произвольную программу одиночницы представят в субботу.

«Я хочу поздравить Лизу, (ее тренера) Алексея Мишина. Тут можно даже какой-то пример, мостик с Женей перебросить. То есть мы часто говорим про возрастную историю. А Лиза показывает пример того, как карьера может быть достаточно долгой. А для Жени этот сезон, конечно, будет очень тяжелым, и это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Жени. Но чудес не бывает», — сказал Авербух по телефону.