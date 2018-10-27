Авербух: Чудес не бывает, Медведеву ждет очень тяжелый сезон
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Василий
Медведева, после Игр в Пхенчхане ушедшая от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, упала во время исполнения короткой программы в пятницу на этапе
«Я хочу поздравить Лизу, (ее тренера) Алексея Мишина. Тут можно даже
«Сейчас совершенно другая система подготовки, другая психологическая нагрузка, изменения физиологического характера. Сейчас никакого криминала я не вижу. Конечно, все расстроены, но главное, чтобы Женя все это прошла. Я абсолютно уверен, что это еще не конец света», — продолжил собеседник агентства.