Медведева испортила себе первый этап Гран-при, сейчас она слабее Туктамышевой. Как такое может быть

Источник: Reuters

Ожидание выхода Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при Skate Canada реально затянулось. До глубокой московской ночи. Канадцы почему-то решили поставить одиночниц позже всех остальных, в прайм-тайм, хотя у канадских девчонок не было ни шансы включиться в борьбу за тройку. Но организаторы понимали, что именно девушки во главе с Евгенией Медведевой, тренирующейся в Канаде, дадут огня.

И в России все, конечно, ждали женское одиночное катание, ставили будильники на 4 утра. Хотя и до этого российские фигуристы радовали. Александр Самарин стал 4-м в короткой программе, но стал единственным, кто сделал четверной лутц. От второго места перед произвольной программой его отделяет менее балла.

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми по итогам ритмического танца, у них все шансы на топ-3.

Юный дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский остановился в шаге от промежуточного третьего место в соревновании спортивных пар.

Но сейчас женское катание — это топ-1 ожиданий болельщиков в России. Все только и произносят эти заветные фамилии: Загитова, Медведева, Туктамышева, Трусова, Самодурова и так далее. Их очень много. А чемпионат России в этом году будет круче олимпийского финала.

Помимо Медведевой и Туктамышевой в Канаде стартовала Дарья Паненкова, в межсезонье также ушедшая от Этери Тутберидзе. Теперь она в группе Анны Царевой, которая давно работает с Анной Погорилой.

Но прокат у Даши вообще не получился. Возможно, ранний стартовый номер дополнительно на нее надавил. Но получилось не выступление, а дрожание на льду. Дичайшая скованность привела к срыву флипа, с акселем справиться удалось, каскад был исполнен с ошибкой на выезде. Неуверенность привела к очень низким оценкам за компоненты и последнему (11-му) месту в таблице.

Главное, что сама Паненкова не унывает.

Знаю этот сезон складывается не так гладко, как хотелось бы. Смена тренера, месяц без тренировок, старые травмы и многое другое. Я, не расстраиваясь, иду дальше к цели, и еще докажу, что могу чисто исполнять свои элементы. Мне еще не 30 лет, есть время все исправить и справиться с собой и своими нервами. У многих именно в 15−17 лет наступает такой период, когда мы превращаемся в девушек. Многие это понимают, а многие говорят, что уже ничего эта спортсменка не добьется. Это надо просто спокойно пережить. Спасибо всем моим фанатам, тренерам, родителям, что находятся рядом в это непростое время. Дарья Паненкова российская фигуристка

Елизавета Туктамышева первой выступала из трио фавориток. И получился божественный прокат. Да, судьи поставили дорожку только третьего уровня. Но Лиза исполнила чистейший тройной аксель, на это сейчас способны единицы в женском катании. Остальные прыжковые элементы также были сделаны топово — за каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц она получилась хорошие бонусы.

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И компоненты были на уровне — чувственное женское катание продемонстрировала Туктамышева, ее уверенный, пронзительный взгляд не оставил шансов судьям. Хотя они могли бы поставить еще больше. Но и 74,22 — это хай-левел. Алексей Мишин остался доволен.

Еще вчера Туктамышева жаловалась на джетлаг, но в короткой программе он ей вообще был не соперник, как и все остальные девушки.

«Чувствую себя отлично. Я впервые чисто откатала короткую программу с тройным акселем (в этом сезоне — Sport24). Я так рада, что сделала все, что хотела. Недавно я вспоминала, как приезжала на Skate Canada на свой первый этап Гран-при, и все было так просто. Я не задумывалась, что это такое серьезное соревнование, я просто наслаждалась тем, что выступаю по взрослым. С тех пор у меня было много взлетов и падений, и сейчас я хочу отразить весь этот опыт в моих программах. Надеюсь, смогу завтра хорошо откатать», — сказала Туктамышева на пресс-конференции.

Сразу после русской Лизы на лед вышла казахстанская Лиза, но Турсынбаева очень средне откатала, прыжки с недокрутами и смазанными приземлениями. Дальше настала очередь Евгении Медведевой. Так вышло, что они с Турсынбаевой летом поменялись наставниками. Медведева пришла в группу к Орсеру, а Турсынбаева уехала из Канады к Тутберидзе.

Женя Медведева за время, прошедшее с Олимпиады, стала более женственной, на нее хочется смотреть. Но только ее короткая программа совсем не цепляет. Это, конечно, вкусовщина, но не трогает, по крайней мере, меня.

А на все это наложились ошибки. Хотя начинала она чистенько. Лутц — без проблем, двойной аксель — тоже. Но дальше стоял каскад… И уже на флипе Женя не смогла нормально приземлиться, чтобы был шанс исполнить вторую часть (тулуп). В итоге она осталась без элемента, то есть сразу — 10 баллов.

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То есть, по сути, испорченным оказался один элемент, но самый важный для короткой программы. В этом и опасность — ставить каскад последним. Шанса исправить ошибку не будет.

В ожидании оценок Женя пыталась иронизировать над собой, «стреляла» себе в голову. Чувство юмора от нее в Канаде не сбежало. Но седьмое место по итогам первой программы домашнего этапа — это провал. В отличие от Туктамышевой, Медведевой не нужно было даже акклиматизироваться. Но пока так.

Медведева объяснила свою неудачу потерей концентрации.

Думаю, я просто потеряла внимание. Быть очень уверенной в себе — это не всегда хорошо. Может быть, в этом сезоне я даже готова к ошибкам, плохим выступлениям. Для меня все новое. Думаю, все видят мои улучшения — на тренировках и не только. Это новое тело, новый образ мыслей. Мне просто нужно привыкнуть. В произвольной я сделаю все возможное, буду бороться. Евгения Медведева российская фигуристка

Да, уже сегодня у Медведевой будет шанс исправиться, борьба за тройку вполне возможна. До второго места около 6 баллов, это не пропасть.