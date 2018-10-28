Уно одержал победу на Skate Canada, Самарин стал четвертым
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Японский фигурист Сёма Уно одержал победу в мужском одиночном катании на втором этапе
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Японский фигурист Сёма Уно одержал победу в мужском одиночном катании на втором этапе
В субботу на Skate Canada одиночники представили произвольную программу, за прокат которой Уно получил 188,38 балла. По сумме двух программ японец набрал 277,25 балла и занял итоговое первое место.
Вторым стал канадец Киган Мессинг, набравший по сумме двух прокатов 265,17 балла. Замкнул тройку лучших кореец Чхва Чжун Хван, в активе которого 254,77 балла.
Россиянин Александр Самарин получил за произвольную программу 160,72 балла и занял четвертое место, набрав в сумме 248,78 балла.