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02:51 (мск), источник: Р-Спорт

Уно одержал победу на Skate Canada, Самарин стал четвертым

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Японский фигурист Сёма Уно одержал победу в мужском одиночном катании на втором этапе Гран-при, который проходит в Лавале (Канада).

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В субботу на Skate Canada одиночники представили произвольную программу, за прокат которой Уно получил 188,38 балла. По сумме двух программ японец набрал 277,25 балла и занял итоговое первое место.

Вторым стал канадец Киган Мессинг, набравший по сумме двух прокатов 265,17 балла. Замкнул тройку лучших кореец Чхва Чжун Хван, в активе которого 254,77 балла.

Россиянин Александр Самарин получил за произвольную программу 160,72 балла и занял четвертое место, набрав в сумме 248,78 балла.

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