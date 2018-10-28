Уно одержал победу на Skate Canada, Самарин стал четвертым

В субботу на Skate Canada одиночники представили произвольную программу, за прокат которой Уно получил 188,38 балла. По сумме двух программ японец набрал 277,25 балла и занял итоговое первое место.

Вторым стал канадец Киган Мессинг, набравший по сумме двух прокатов 265,17 балла. Замкнул тройку лучших кореец Чхва Чжун Хван, в активе которого 254,77 балла.