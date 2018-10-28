Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми на этапе Гран-при в Канаде
ТАСС, 28 октября. Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место на этапе
ТАСС, 28 октября. Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место на этапе
За прокат произвольного танца россияне набрали 120,51 балла. По итогам двух танцев российская пара набрала 195,17 балла.
Первое место по итогам двух танцев заняла американская пара Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (200,76).
Третьими стали канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье, набравшие 186,97 балла.
Российский дуэт в составе Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина занял 10-е место. В активе фигуристов 147,99 балла.
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