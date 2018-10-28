Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, Медведева — третья

Туктамышева впервые с сезона-2014/15 завоевала золото этапа Гран-при, в предыдущий раз она побеждала на этапе в Китае, который прошел в ноябре 2014 года. Россиянка является чемпионкой мира и обладательницей золота чемпионата Европы 2015 года.