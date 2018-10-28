Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, Медведева — третья
ТАСС, 28 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на втором в сезоне этапе
ТАСС, 28 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на втором в сезоне этапе
Второе место по итогам двух программ заняла Мако Ямасита из Японии, набравшая 203,06 балла. Третьей стала россиянка Евгения Медведева (197,91), выигравшая произвольную программу.
Туктамышева впервые с сезона-2014/15 завоевала золото этапа
Соревнованиями одиночниц завершилась программа этапа