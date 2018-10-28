Туктамышева призналась, что нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде
ТАСС, 28 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сильно нервничала во время выполнения произвольной программы на этапе серии
ТАСС, 28 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сильно нервничала во время выполнения произвольной программы на этапе серии
Туктамышева стала победительницей этапа, набрав по сумме короткой и произвольной программ 203,32 балла.
«Сегодня я каталась не так хорошо, упала на тройной акселе, если честно, сильно нервничала, — сказала Туктамышева. — Я счастлива, что заняла первое место, но мне необходимо больше работать. Следующим моим соревнованием станет турнир в Японии, я очень рада, что выступлю там. Я хочу улучшить свой тройной аксель и откатать прокат в Японии как можно лучше».
NHK Trophy — четвертый этап серии