Туктамышева призналась, что нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде

«Сегодня я каталась не так хорошо, упала на тройной акселе, если честно, сильно нервничала, — сказала Туктамышева. — Я счастлива, что заняла первое место, но мне необходимо больше работать. Следующим моим соревнованием станет турнир в Японии, я очень рада, что выступлю там. Я хочу улучшить свой тройной аксель и откатать прокат в Японии как можно лучше».