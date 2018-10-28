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10:57 (мск), источник: ТАСС

Туктамышева призналась, что нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 28 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сильно нервничала во время выполнения произвольной программы на этапе серии Гран-при в Канаде. Слова спортсменки приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев.

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Источник: РИА "Новости"

Туктамышева стала победительницей этапа, набрав по сумме короткой и произвольной программ 203,32 балла.

«Сегодня я каталась не так хорошо, упала на тройной акселе, если честно, сильно нервничала, — сказала Туктамышева. — Я счастлива, что заняла первое место, но мне необходимо больше работать. Следующим моим соревнованием станет турнир в Японии, я очень рада, что выступлю там. Я хочу улучшить свой тройной аксель и откатать прокат в Японии как можно лучше».

NHK Trophy — четвертый этап серии Гран-при — пройдет в Японии с 9 по 11 ноября.

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