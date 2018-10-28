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12:20 (мск), источник: Газета.Ру

«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева завоевали золото и бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде. Победительница соревнований после успеха пошутила над недоброжелателями в твиттере, а двукратная серебряная медалистка Игр-2018 рассказала, какую роль сыграл тренер в ее прорыве в произвольной программе.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования в женском одиночном катании стали настоящей вишенкой на торте второго этапа Гран-при, который проходил в канадском городе Лаваль.

Две из трех россиянок свои короткие программы провалили. Дарья Паненкова шла на последнем 11-м месте, а двукратная чемпионка мира Евгения Медведева находился на очень непривычной для себя седьмой позиции. За всех отдувалась Елизавета Туктамышева, чисто исполнившая сложнейший тройной аксель и уверенно лидировавшая после первого дня турнира.

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Первой во второй день выступала 15-летняя Паненкова. Это был дебют Дарьи на серьезных соревнованиях взрослого уровня. В прошлом сезоне она дошла до финала юниорского Гран-при, однако повторить попадание в шестерку сильнейших в более статусном противостоянии она уже точно не сможет.

Это было ясно после короткой программы.

В произвольной программе Дарья сумела собрать волю в кулак и продемонстрировала чистое выступление, которое возвысило ее на девятое место. А если брать только произвольные прокаты, то спортсменка и вовсе заняла шестую позицию.

Судьям не понравился только каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не просто стояла на краю пропасти, она, можно сказать, упала в нее. Другие слова для описания седьмого места по итогам короткой программы подобрать просто нельзя. Спортсменка рисковала не попасть в финал Гран-при, что для фигуриста его уровня — ужаснейший провал.

Ученица Брайна Орсера на глазах у канадской публики собралась и выдала лучший прокат с момента ухода от Этери Тутберидзе.

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Практически все элементы получили положительные баллы по шкале GOE. Спортсменка прыгнула не с того ребра во время исполнения тройного лутца, а также не совсем идеально исполнила тройной риттбергер. В остальном это был образцовый прокат.

Евгения набрала за произвольную программу 137.08 балла — больше, чем любая другая спортсменка на этапе в Канаде.

Сразу после своего выступления Евгения рассказала, что у нее вчера ночью было много плохих мыслей, передает FigureSkatersOnline.

«Вчера у меня были реально плохие мысли после проката. Но я в час ночи попросила своего тренера Брайна Орсера о серьезном разговоре. Он откликнулся, поддержал меня и подготовил ментально к сегодняшнему выступлению», — заявила Медведева.

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Для Туктамышевой выступление началось с проблем. Спортсменка не смогла исполнить свой коронный тройной аксель.

Чемпионка мира — 2015 упала после приземления с самого сложного прыжка в женском взрослом катании, немного недокрутив элемент.

Следующие прыжки Елизавета стала выполнять заметно осторожнее. Как отмечала в трансляции заслуженный тренер Татьяна Тарасова, падение на первом элементе серьезно влияет на психологическое состояние спортсмена. Тем не менее подопечная Алексея Мишина сумела приземлить остальные прыжки и получить за них положительные оценки судейской бригады.

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Последней на лед выходила 15-летняя японка Мако Ямасита, которая выступила идеально и едва не украла у Елизаветы победу. Спортсменок разделили каких-то 26 сотых балла!

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Однако для сборной России произвольная программа все же завершилась удачно. Туктамышева увозит из Канады золото, Медведева — бронзу. Учитывая провал в короткой программе, медаль Евгении выглядит настоящим прорывом. Также обладательнице серебра Пхенчхана-2018 удалось сохранить шансы на финал Гран-при — теперь необходимо побеждать на этапе во Франции, который пройдет с 23 по 25 ноября.

Практически сразу после победы Елизавета пошутила над некоторыми болельщиками в твиттере, которые не верили в ее успех.

«Извините, что разрушила ваши предсказания», — заявила спортсменка, которая недавно жарко дискутировала с известными пользователями социальных сетей волейболистом Алексеем Спиридоновым и теннисистом Евгением Кафельниковым на тему противостояния футбольных клубов «Спартака» и «Зенита».

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«Сегодня было тяжелее кататься, чем вчера, особенно после падения на первом прыжке. Но я довольна, что выиграла Skate Canada. Остальные девушки катались хорошо», — сказала Туктамышева в смешанной зоне после выступления.

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Олеся Константинова

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