Серьезный разговор с тренером помог Медведевой подняться на третье место на «Скейт Канада»

Источник: РИА "Новости"

Медведева выиграла произвольную программу с результатом 137,08 балла и заняла итоговое третье место на этапе (197,91). После короткой программы Медведева располагалась на седьмой строчке. Победительницей этапа стала россиянка Елизавета Туктамышева (203,32), второе место заняла японка Мако Ямасита (203,06).

«Я очень довольна сегодняшним выступлением, — сказала Медведева. — Конечно, я благодарна Брайану и другим специалистам, которые проделали великолепную работу. После короткой программы в моей голове вертелись плохие мысли, ночью я попросила Орсера провести серьезный разговор. В результате он меня психологически подготовил к сегодняшнему выступлению».

Двукратная чемпионка мира призналась, что в целом недовольна своим выступлением в Канаде, поскольку в короткой программе допустила множество ошибок. «Это не лучший мой этап Гран-при, я наделала кучу ошибок, — отметила серебряный призер Олимпиады-2018. — Теперь у меня есть три недели для подготовки к следующему моему этапу Гран-при во Франции».

«За это время я намерена проделать огромную работу, — продолжила спортсменка. — Я хочу улучшить свое катание и сфокусироваться на технике — вращении и прыжках. Я должна обязательно победить во Франции, чтобы пробиться в финал Гран-при».