Медведева поведала о звериных чувствах

«Сегодня чувствовала себя диким зверем. Это ужасно, когда ты жалеешь сам себя. Для сознания и для тела в том числе. Я благодарю тренера Брайна Орсера, который помог мне с моим психологическим здоровьем так сильно», — отметила Медведева.