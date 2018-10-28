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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева поведала о звериных чувствах

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что чувствовала себя «диким зверем» в день проката произвольной программы на этапе Гран-при в Канаде. Слова спортсменки приводит портал Golden Skate.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня чувствовала себя диким зверем. Это ужасно, когда ты жалеешь сам себя. Для сознания и для тела в том числе. Я благодарю тренера Брайна Орсера, который помог мне с моим психологическим здоровьем так сильно», — отметила Медведева.

Ранее 28 октября россиянка стала первой в произвольной программе на канадском этапе Гран-при. Это позволило ей подняться с седьмого места, которое она занимала после короткой программы, на третье. Победительницей этапа стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.

В короткой программе Медведева показала худший результат в карьере. Россиянке не удались некоторые технические элементы. В частности, Медведева упала после исполнения тройного флипа.

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