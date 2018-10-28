Алексей Мишин: Женя Медведева показала себя настоящим бойцом

Источник: Советский спорт

— Давайте начнем с короткой программы. Благодаря ей Елизавета создала хороший задел.

— Это была одна из лучших коротких программа Лизы, которые она когда-либо делала, и которую вообще кто-либо делал в женском катании. Потому что такого акселя никто не исполняет.

Как ни парадоксально, в произвольной программе Лизе помешал большой запас, созданный после короткой программы. Она говорила, что не хотела упускать победу. Но после турнира сказала, что пусть мои подружки не надеются, что второй раз я так откатаю произвольную.

— Елизавета призналась, что сильно волновалась перед произвольной. Какие слова необходимо найти тренеру, чтобы как-то уменьшить это волнение?

— Если я вам скажу эти слова, они перестанут действовать.

— Татьяна Анатольевна Тарасова назвала судей ворами, вы тоже высказали недовольство судейством. В чем суть ваших претензий?

— Возможно, судьи, которые работали на Skate Canada, никогда в жизни не видели такого хорошего акселя, который был в исполнении Лизы Туктамышевой. Но при этом поставили за него минус 1. Они видят своими глазами мировой рекорд, а оценивают его отрицательно. Спортсменка, имеющая в своей программе такой элемент, это спортсменка из другой эпохи. В своем победном сезоне Лиза тоже делала этот аксель, она уже тогда была из другой эпохи. Тройные прыжки делают сотни, а тройной аксель единицы.

— А Канаде проявила себя еще одна японка 15-летняя Мако Ямасита, занявшая второе место. Как ее охарактеризуете?

— В ее катании нет ничего такого поразительно, но Ямасита отличная многоборка у нее все элементы на очень хорошем уровне.