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18:53 (мск), источник: Советский спорт

Алексей Мишин: Женя Медведева показала себя настоящим бойцом

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, чья ученица Елизавета Туктамышева на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде одержала победу, поделился впечатлениями о турнире.

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Источник: Советский спорт

— Давайте начнем с короткой программы. Благодаря ей Елизавета создала хороший задел.
— Это была одна из лучших коротких программа Лизы, которые она когда-либо делала, и которую вообще кто-либо делал в женском катании. Потому что такого акселя никто не исполняет.

Как ни парадоксально, в произвольной программе Лизе помешал большой запас, созданный после короткой программы. Она говорила, что не хотела упускать победу. Но после турнира сказала, что пусть мои подружки не надеются, что второй раз я так откатаю произвольную.

— Елизавета призналась, что сильно волновалась перед произвольной. Какие слова необходимо найти тренеру, чтобы как-то уменьшить это волнение?
— Если я вам скажу эти слова, они перестанут действовать.

— Татьяна Анатольевна Тарасова назвала судей ворами, вы тоже высказали недовольство судейством. В чем суть ваших претензий?
— Возможно, судьи, которые работали на Skate Canada, никогда в жизни не видели такого хорошего акселя, который был в исполнении Лизы Туктамышевой. Но при этом поставили за него минус 1. Они видят своими глазами мировой рекорд, а оценивают его отрицательно. Спортсменка, имеющая в своей программе такой элемент, это спортсменка из другой эпохи. В своем победном сезоне Лиза тоже делала этот аксель, она уже тогда была из другой эпохи. Тройные прыжки делают сотни, а тройной аксель единицы.

— А Канаде проявила себя еще одна японка 15-летняя Мако Ямасита, занявшая второе место. Как ее охарактеризуете?
— В ее катании нет ничего такого поразительно, но Ямасита отличная многоборка у нее все элементы на очень хорошем уровне.

— Евгения Медведева неудачно откатала короткую программу, но блестяще произвольную, что позволило ей занять третье итоговое место.
— Так и напишите Женя показала, что она прекрасный боец.

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