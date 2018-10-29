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01:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева поставила антирекорд

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла третье место на «Гран-при» Skate Canada в Лавале, показав худший результат за четыре года своих выступлений на этапах «Гран-при».

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Источник: Спорт-Экспресс

Skate Canada. Женщины
Произвольная программа

1. Медведева (Россия) — 137,08. 2. Ямасита (Япония) — 136,76. 3. Туктамышева (Россия) — 129,10. 4. Белл (США) — 126,90. 5. Турсынбаева (Казахстан) — 124,52. 6. Паненкова (Россия) — 117,13.

Итог

1. Туктамышева (Россия) — 203,32. 2. Ямасита (Япония) — 203,06. 3. Медведева (Россия) — 197,91. 4. Белл (США) — 190,25. 5. Турсынбаева (Казахстан) — 185,71… 9. Паненкова (Россия) — 168,54.

С одной стороны, Медведева проявила волю, сумев подняться в медальную зону после седьмого места в короткой программе. С другой — сильно осложнила себе борьбу за попадание в финал «Гран-при», который пройдет 6 — 9 декабря в канадском Ванкувере. Во время «Гран-при Франции» 23 — 25 ноября у Евгении уже нет права на ошибку. И главное — звездная спортсменка дала в руки своих недоброжелателей новые козыри. Ведь когда-то непобедимая чемпионка не выигрывает уже почти год.

Очевидно, что громкий уход от тренера Этери Тутберидзе с ходу никакие проблемы 18-летней фигуристки не решил. В короткой программе новая команда Медведевой пошла на риск, и в результате сорванного элемента Евгения оказалась в такой тяжелой ситуации, что даже победа в произвольной программе не спасла ее от личного антирекорда в серии «Гран-при». После краха в пятницу фигуристка говорила, что морально была готова к чему-то подобному. Переезд, новый стиль, проблемы со здоровьем — по-человечески Медведеву очень легко понять. Тем удивительнее рассказ Евгении о событиях в ночь перед произвольным выступлением.

— У меня были плохие мысли после короткой программы, — сообщила спортсменка. — В час ночи попросила своего тренера Брайана Орсера о серьезном разговоре. Мы с ним пообщались, и он меня ментально подготовил к выступлению в произвольной программе. В итоге я чувствовала себя как дикий зверь. Когда ты жалеешь сам себя — это ужасно. Я очень благодарна Орсеру за то, что он помог мне с психологией.

— Мы очень разумно поступили, поговорив ночью. Я просто дал Жене выговориться, — рассказал о случившемся Орсер. — Уверен, что однажды она вспомнит эту короткую программу, которая так ее опустошила, и поймет, что она помогла ей вырасти. Это часть взросления, дальнейшего развития. Ей удалось за 24 часа преобразиться, и я очень горжусь Женей. Это большой шаг, и я уверен: во Франции мы должны стать еще лучше.

Сообщество фигурного катания в целом с большим сочувствием отнеслось к тому, что случилось с Медведевой в Лавале. Многим нравятся объяснения Орсера, что сейчас Евгения находится на пути из юниорского в женское катание, что эти перемены болезненны и априори не могут сопровождаться постоянными победами. С другой стороны, непонятно, сколько времени займет переход и чем он в итоге завершится. Станет ли Медведева просто очень хорошей фигуристкой или вернется на чемпионский уровень?

Евгения движется по рискованному пути. На «Гран-при Франции» в Гренобле у нее тоже будут очень серьезные конкурентки. И если звездная россиянка снова собирается настраиваться на прокат в час ночи, то она может оказаться за бортом финала «Гран-при». Есть еще опасения, что спортивное противостояние Медведевой с Загитовой, которое было главным нервом прошлого сезона, сейчас потеряет актуальность. Если год назад Евгения постоянно опережала Алину в заочном споре, то сейчас олимпийская чемпионка впереди по всем возможным показателям.

Вполне вероятно, что теперь в борьбу за лидерство в нашем женском катании способна включиться и победительница «Гран-при Канады» Елизавета Туктамышева. Кроме того, лидеров подпирают вчерашние юниорки. При таком раскладе перед утратившей былую стабильность и ищущей себя Медведевой может остро встать вопрос и о путевке в сборную страны на январский чемпионат Европы. Во всяком случае, отборочный чемпионат России с 19 по 23 декабря точно не будет для Евгении легким.

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